Carlos Akapo: "No se han puesto en contacto conmigo para renovar"

El jugador del Cádiz atiende a Estadio Deportivo para analizar la actualidad del equipo gaditano y habla de su futuro

Carlos Akapo vive un momento dulce. El lateral guineano del Cádiz CF se ha sentado en el once titular y viene de realizar una espléndida Copa África con su selección con la que ha llegado a cuartos de final. El defensa analiza para ESTADIO Deportivo la actualidad del conjunto gaditano, su futuro, ya que finaliza contrato el próximo mes de junio y las opciones de los andaluces de poder salvarse.

- Han pasado varios días tras el empate ante el Getafe. ¿Continúa la resignación por no haber logrado el triunfo? El equipo fue muy superior y se mereció el triunfo.

- Nosotros estamos intentando y luchamos para lograr esos tres puntos que sobretodo se resisten en casa. Tenemos esa sensación de que hacemos muy buenos partidos, pero no tenemos la recompensa que nos merecemos. Es lo que dice el mister, esta es la línea a seguir, pero nos hace falta ese toque de suerte para que entre el balón para que cambie la dinámica.

- ¿Qué le pasa al Cádiz en casa? Es el único equipo que aún no ha ganado como local.

- Tenemos oportunidades, hemos tenido momentos buenos, momentos en los que nos hemos comido al contrario, creo que lo hace falta que entre el balón. El otro día tuvimos una ocasión clarísima en la falta de Lucas (Pérez) y creo que al final que en otros partidos o el año pasado era pelota rebota en la cabeza del portero y entra y este año la pelota rebota y sale fuera. Es ese puntito de dinámica, suerte un poco, nos falta ese puntito.

- ¿Es un tema del que habléis en el vestuario?

- No se habla mucho porque al final las sensaciones son buenas. Nos encantaría hacernos fuertes en casa y ganar esos partidos. no se habla porque la dinámica dentro de lo que cabe es buena. Hemos perdido solo un partido con la llegada del míster en Mallorca, que también creo que fue injusto. Los partidos que hemos hecho en casa son muy buenos, contra el Espanyol se nos escapó en el último minuto y el otro día tuvimos muchas ocasiones para ganar.

- El próximo lunes jugáis ante el Granada, que tiene cuatro puntos más que el Cádiz. ¿Es una final?

- Sí, yo pienso que sí. Bueno son todo finales. Al final el partido contra el gRANADA es contra el equipo que marca la salvación, está fuera del descenso, entonces si ganas te pones a un punto de salir, si pierdes te vas a más puntos. Es un partido clave, sobretodo en el momento en el que estamos, creo que puede marcar un punto de inflexión. Es un partido muy importante para nosotros.

- Al Cádiz le han pitado cuatro penaltis en tres partidos. ¿Había vivido alguna vez esta situación?

Yo creo que no, eso sí que lo hemos comentando. Es verdad que hemos visto que en los últimos tres partidos nos han pitado cuatro penaltis. Los últimos goles que hemos encajado han sido de penalti. Te vas con la sensación de que si no es por los penaltis, quizás hubiera pasado otra cosa. La dinámica en lo futbolístico es buena.

- Lleva varios partidos siendo titular, incluso antes de marcharte a la Copa África tuvo buenos partidos como el del Santiago Bernabéu. ¿Está Carlos Akapo en su mejor momento de forma desde que firmó por el Cádiz?

- Desde que llegó al Cádiz, sí. Yo creo que al 100% de todo lo que puedo dar creo que no. Se lo que puedo dar aún, puedo dar mucho más, sobretodo fisicamente. En cuanto que llegué al Cádiz si, no he tenido nunca esa continuidad por lesiones y decisiones técnicas. ahORA SI estoy teniendo continuidad.

- Termina contrato en junio ...

- Sí, termino termino €

- ¿Hay algún tipo de acercamiento? ¿Hay conversaciones?

- Lo único que se es que no me han dicho nada. No he recibido nada, soy un futbolista que siempre que doy el 100% en todos los partidos. Ese tema de la renovación estoy tranquilo, estoy a la espera de todo, no tengo nada de nada. Termino contrato y es lo único que se.

- ¿El presidente no se ha puesto en contacto con usted? ¿El entrenador no le ha insinuado nada?

- Nada de nada, se que termino contrato pero no se han puesto en contacto conmigo para renovar, ni me han llamado.

- ¿Le gustaría seguir en el Cádiz?

- Sí, claro que si. Estoy aquí muy contento. Es una ciudad que me encanta. Estoy predispuesto.