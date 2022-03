La afición del Cádiz se cansa de Álex Fernández: "Que lo dejen en el Paseo de la Palmera"

El jugador fue duramente criticado tras el partido en Granada

El empate en Granada del Cádiz CF ha dejado señalados a varios futbolistas del cuadro gaditano por parte de la afición cadista. Uno de ellos es Álex Fernández, el centrocampista de Alcalá de Henares fue suplente en Los Cármenes, salió en la recta final y su bajo rendimiento indignó al cadismo. Jugó un total de doce minutos, no tiró a puerta, perdió tres balones y dio diez pases con un 83% de éxito.

La situación de Álex Fernández es bastante delicada en estos momentos. El jugador termina contrato con el Cádiz CF el próximo 30 de junio, y no hay noticias de una renovación próxima. El pasado 24 de enero, ESTADIO Deportivo avanzaba que el centrocampista madrileño había llego a un acuerdo con el Real Betis Balompié para que recalar las próximas temporadas en el equipo de Pellegrini.

Álex Fernández y el Betis han alcanzado un acuerdo por el que el futbolista percibirá algo más de 1'5 millones de euros brutos por temporada, bonus incluidos, firmando un contrato, a priori, por cuatro temporadas.

A nivel deportivo, el centrocampista pasa por un momento complicado desde la llegada de Sergio González. La mejor versión de Álex Fernández fue en Segunda división, en la temporada del ascenso, jugando de mediapunta por detrás del Choco Lozano, una campaña en la que marcó trece goles siendo el buque insignia del equipo gaditano. La salida de Cervera y la llegada del técnico catalán ha provocado algunos cambios en la forma de jugar del Cádiz, que en un primer momento pasó a jugar con un 4-4-2 en el que Fede San Emeterio y Rubén Alcaraz conforman el doble pivote titular, aunque en los últimos dos encuentros, frente a Getafe y Granada, los amarillos jugaron con 5-2-3 en el que tampoco tenía sitio el futbolista.

En el partido ante el Mallorca, Álex Fernández fue titular debido a la lesión de Fede San Emeterio, pero no había tenido minutos en los dos últimos compromisos ligueros hasta el pasado lunes en Granada, cuando jugó los últimos doce minutos del partido. Su bajo rendimiento ha conllevado a que reciba duras críticas por parte de la afición.

"Lo de Álex Fernández es de broma en serio", "Álex Fernández y Rubén Sobrino no pueden jugar ni un minuto más con esta camiseta", "que lo dejen en el Paseo de la Palmera" o "¿Sabe el Betis lo que se llevan con Álex Fernández?", fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en redes sociales tras el partido en Granada.

Alex Fernández, de vuelta a Cadi, que lo dejen en el paseo de la palmera ya.. no vea€ cuánto costo Arzamendia.. 2.000.000???? Tendrá ticket regalo y lo podemos devolver?

Lo del señor Alex Fernandez es de traca, sale desganado y parando el juego ofensivo. Saca a "Isidri" carajo!! Alejo por una banda y " Isidri" por la otra no era tan descabellado #GranadaCadiz

Si Alex Fernández no quiere jugar en el cadi, que no juegue, pero para andar por el campo no estamos