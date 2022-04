Pellegrini se moja con el VAR, saca pecho por su equipo y se alegra por los béticos

El entrenador del Real Betis destacó la remontada y avisó: "Lo importante es ganar, pero también cómo se gana"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, destacó tras la victoria verdiblanca que "lo importante es ganar, pero también cómo se gana" y por ello señaló que este triunfo cargaba de confianza a un equipo ya muy crecido.

"Creo que hicimos un gran partido ante un rival difícil. Tuvimos al menos cuatro ocasiones de gol claras antes de su gol, que fue un error nuestro. Si revisas los resultados del Cádiz en los últimos partidos, recibe muy pocos goles. Me gustó que en la segunda parte y que seguimos creyendo, buscamos variantes y nos llevamos el partido".

En este sentido, Pellegrini consideró que el partido de su equipo ha sido "muy completo ante un rival difícil" y destacó el "volumen ofensivo" con el que acabó el Betis los últimos minutos tras la entrada de Tello, Joaquín y Borja, que acabaría dándole la victoria. "Hay que sumar los rendimientos individuales. Borja y Tello hicieron los goles. Pero además, hay que sumar el funcionamiento del equipo, que nunca se alteró ni dejó espacios. Teníamos mucha fe en nuestro juego, sabíamos que le podíamos dar la vuelta. Un día juegan unos y otro día, otros. Hay ese espíritu de equipo que nos da esta mecánica que nos ha permitido llegar hasta aquí", avisaba.

Y hasta aquí no sólo en LaLiga, donde el Betis sigue peleando por la Champions -a un punto-, sino en la final de Copa del Rey, lo que hace que se "respire lo contento que está el hincha, disfrutando" con su equipo. Es muy importante ganar y también cómo se gana. Con el hincha contento, tenemos que estarlo todos también", admitía.

El entrenador chileno también tuvo palabras de elogio para un Cádiz CF que puso a su equipo contra las cuerdas. "El Cádiz está jugando ahora distinto. Es un equipo con jugadores importantes en la faceta defensiva. Tuve la suerte de dirigir a Lucas Pérez y a Álvaro Negredo en otros equipos. Son jugadores importantes. En defensa me gustó mi equipo por su calidad arriba. Su gol fue un error nuestro de concepto. Atrás nos lo puso difícil. Después de haber tirado al palo, haber hecho dos goles y tener varias ocasiones, estoy satisfecho con el equipo. Viendo este partido, el Cádiz tiene alternativas de pelear la permanencia hasta el final", destacaba.

Sobre la jugada decisiva y polémica, Pellegrini no tenía duda de que el VAR está para resolver dudas y recordó el gol anulado al Betis, también dudoso. "Hay un árbitro y un VAR. Nosotros reclamamos el gol anulado, el Cádiz el penal a Borja... Ellos sabrán por qué dieron la determinación. No me encargo de juzgarla, pero estoy contento con el partido que hicimos en defensa y ataque ante un equipo que quiere mantenerse en LaLiga. (...) El VAR es un tema complicado, pero hay algunas cosas clarísimas. El VAR siempre va a ayudar al arbitraje, porque si no hay alguna cosa clara, se soluciona. Si no lo hubiera, solo valdría la opinión del árbitro. Él sigue teniendo la autoridad total, pero ahora va a ver lo que se cobra. Siempre habrá controversias, pero creo que se han reducido. Vamos mejorando y no puede haber falta de confianza en los árbitros. Nosotros estamos en una etapa ganadora y no creo que sea por los árbitros. No nos cuestionemos nuestra propia Liga, que es la más importante de Europa", advertía Pellegrini.