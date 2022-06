El Cádiz se lo ofrece y lo 'desPacha'

El lateral zurdo uruguayo acaba contrato en verano de 2023 y la entidad cadista se encuentra en una encrucijada

El futuro de Alfonso 'Pacha' Espino es uno de los temas que más preocupa a la afición del Cádiz CF en este mercado de fichajes que no ha hecho nada más que empezar. El uruguayo acaba contrato en 2023 y sino renueva la entidad amarilla corre el peligro de no ingresar nada por él próximamente, pues desde el 1 de enero del año próximo el lateral zurdo ya sería libre para comprometerse con otro equipo. Debido a este contexto, son muchos los movimientos que se están dando en torno al defensor, el cual se ha convertido en uno de los futbolistas más fiables de LaLiga. El Cádiz CF está en una encrucijada: venderlo ya o intentar su renovación.

Por ello, no es raro que el propio Cádiz CF esté sondeado en el mercado a algunos equipos en los que pueda encajar el uruguayo, a sabiendas de que obtendría un buen beneficio por un futbolista que ha dado un nivel considerable en LaLiga durante estas dos últimas temporadas. El primero al que se ha dirigido ha sido al Getafe CF, quien ha contestado a través de su propio presidente, Ángel Torres, sobre si están interesados en fichar al Pacha Espino. "No nos interesa. Nos lo han ofrecido, pero no hay nada más", afirmó el máximo dirigente azulón a los compañeros de El Desmarque. Habrá que esperar ahora si esto es un no definitivo o una simple estrategia de negociación, puesto que no hay que olvidar que el lateral zurdo tiene una cláusula de rescisión prohibitiva, que llega a los 25 millones de euros, que ningún equipo va a afrontar en ningún momento.

El Getafe CF necesita un lateral zurdo después de que haya vendido a Mathias Olivera al Nápoles. El compatriota de Espino es uno de los jugadores más cotizados y valorados en su demarcación y ahora da el salto a la élite máxima, puesto que con la escuadra partenopea jugará la UEFA Champions League.

Por otro lado, el Cádiz CF sigue buscando una solución para el Pacha Espino. El futbolista es feliz en Cádiz, tal y como ha manifestado en alguna ocasión, pero en la entidad amarilla saben que pueden ingresar una cantidad de dinero nada desdeñable por un jugador que tiene ya 30 años y al que le queda sólo un año de contrato. Por su parte, también está el importante factor de que Espino llegó al Cádiz CF como agente libre, procedente de Nacional de Uruguay, en enero de 2019, por lo que de ser traspasado todo se computaría como plusvalía.