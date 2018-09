El Valencia obligado a ganar ante un Celta que quiere hurgar en la herida

Valencia/Vigo, 25 sep (EFE).- El Valencia recibe este miércoles en Mestalla al Celta de Vigo con la obligación de sumar su primera victoria de la temporada, tras cuatro empates y una derrota, frente a un rival que buscará hurgar en la herida valencianista para mantenerse en la zona alta de la clasificación.

El conjunto valenciano no termina de arrancar y no puede fallar más en su estadio, donde empató ante el Atlético de Madrid y el Betis; mientras que el Celta no ha ganado en las dos últimas jornadas.

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, que no podrá dirigir el encuentro desde el banquillo, tras ser expulsado la pasada jornada ante el Villarreal, dirigirá esta tarde el último entrenamiento, donde despejará algunas de las dudas que mantiene.

El técnico deberá decidir su finalmente cita a jugadores como Ezequiel Garay, Geoffrey Kondogbia o Daniel Wass, que se perdieron por lesión el último encuentro, y que ya han vuelto a entrenar con el grupo.

En el caso del centrocampista danés es bastante probable, tras superar unos ligeros problemas musculares; mientras que más dudoso es el caso de Garay, ausente tras la primera jornada por unos problemas en su rodilla. Kondogbia podría ser novedad tras superar un ligero esguince en el tobillo.

El que seguro que será baja es el capitán Dani Parejo, expulsado ante el Villarreal, lo que podría dar entrada en el once inicial a Francis Coquelin, quien reapareció ante el Villarreal, tras seis meses lesionado, y realizó un gran encuentro en los minutos que estuvo sobre el terreno de juego.

El francés formaría un novedoso doble pivote con Carlos Soler, mientras que el portugués Guedes podría volver a la titularidad por banda izquierda, ocupando la derecha Daniel Wass o Ferran.

También será baja el delantero Santi Mina, que se lesionó el pasado domingo en la tibia, y su puesto lo ocupará el internacional español Rodrigo Moreno, quien descansó ante el Villarreal dentro de la política de rotaciones de Marcelino. La duda reside en saber si será Kevin Gameiro quien lo acompañe en ataque o bien el belga Michy Batshuayi.

El Celta de Vigo intentará ahondar en la crisis del Valencia, lo que, de paso, le permita olvidarse del mazazo que supuso dejarse dos puntos en el tiempo de descuento ante el Real Valladolid.

El equipo del argentino Antonio Mohamed encadena dos jornadas sin ganar. Y lo más preocupantes es que frente a Girona y Valladolid ha tropezado en los errores del pasado. Seis goles encajados en dos partidos son demasiados para un aspirante a Europa. "Un equipo serio no se deja empatar un partido en su campo teniendo dos goles de ventaja", dijo el técnico celeste tras el choque contra los pucelanos.

La obsesión del entrenador argentino desde su llegada a Balaídos es reducir la cantidad de goles en contra. "Nuestro equipo tiene que crecer desde la solidez defensiva", reiteró Mohamed, quien recupera para el choque contra el Valencia al lateral derecho Hugo Mallo y el central Gustavo Cabral.

El primero de ellos volverá a la titularidad y el segundo arrancaría en el banquillo si el técnico apuesta otra vez por la línea de cuatro defensas, con Roncaglia y Néstor Araujo en el centro del eje y David Juncá en el lateral izquierdo.

Si esa es su puesta, Fran Beltrán, suplente en el último choque, reforzará el centro del campo, donde tendrán continuidad Okay Yokuslu y Lobotka. La otra novedad será la entrada de Pione Sisto como extremo izquierdo por Boufal, quien se lesionó en el entrenamiento de esta mañana. Aspas y Maxi Gómez son indiscutibles.

La otra posibilidad es que Mohamed recupere la línea de tres centrales -en ese caso Cabral entraría junto a Roncaglia y Araujo- y dos carrileros -Hugo Mallo y Juncá- y sacrifique a un mediocentro -Okay Yokuslu saldría del once- para mantener a Aspas, Pione Sisto y Maxi Gómez.

- Alineaciones probables:

Valencia: Neto, Piccini, Gabriel, Diakhaby, Gayà; Coquelin, Carlos Soler, Wass, Guedes; Rodrigo y Batshuayi.

Celta de Vigo: Sergio Álvarez; Hugo Mallo, Roncaglia, Néstor Araujo, Juncá; Lobotka, Beltrán, Okay; Aspas, Pione Sisto y Maxi Gómez.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (C. Vasco)

Estadio: Mestalla.

Horario: 22.00

-------------------------------------------------------------

Clasificación: Valencia (15º. 4 puntos). Celta (4º. 8 puntos)

La clave: Tras recuperar la solvencia defensiva en los dos últimos partidos, es clave para el Valencia mejorar en su faceta goleadora.

El dato: EL Celta perdió en sus dos últimas visitas a Mestalla.

La frase: Wass: "El Celta es un equipo muy peligroso en ataque con Iago Aspas y Maxi Gómez"

El entorno: A pesar de no haber ganado en los tres partidos jugados esta temporada en Mestalla, se espera una gran entrada.