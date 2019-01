Mouriño ratifica a Cardoso y habla sobre Maxi, Brais, Denis o Sergio León

El presidente del Celta de Vigo, Carlos Mouriño, ratificó este lunes al portugués Miguel Cardoso como entrenador del primer equipo, aunque no aseguró su continuidad más allá del partido del Sevilla si los celestes encadenan su sexta derrota consecutiva.

"Cardoso no está ahora en el punto del máximo rendimiento, por tanto no puedo asegurar que se quede o que no se vaya a quedar. Lo que sí puedo asegurar es que mientras esté, y ahora está, tiene toda nuestra máxima confianza y nuestra máxima colaboración para superar esta situación", comentó el máximo accionista del club.

En su comparecencia ante los periodistas, el dirigente celeste, respaldado por todo su consejo de administración, no ocultó su preocupación por la dinámica del equipo, que ha sumado un solo punto de los últimos 18 posibles, pero dijo que está convencido de que puede cumplir el objetivo de la permanencia.

"A veces ves que el discurso no llega a los jugadores, hay muchas etapas en el camino. Cuando tomas una decisión drástica es porque quemas todas las etapas y no es el caso de Cardoso", señaló.

Además, Mouriño reveló que la plantilla está con el técnico portugués: "Los jugadores están con él. No hay uno solo que nos haya dicho que no confía en el míster, y eso es una parte importantísima para que sigamos confiando en él".

Afirmó que no se arrepiente de haber fichado al argentino Antonio Mohamed, destituido el pasado de noviembre, y admitió que el fichaje del internacional turco Emre Mor, apartado del grupo, ha sido "una operación negativa" para el club.

"No sabemos si nos pagarán por una cesión, si lo podemos vender, si lo podemos rescindir o si él consigue resurgir. Es difícil que le rescindamos el contrato, pero todo tiene un límite", aseveró el presidente celeste.

Mouriño también negó que el Celta se haya puesto en contacto con José Miguel González, 'Michel', y Fran Escribá, entrenadores en paro: "Nadie podrá decir que nos hemos puesto contacto con ningún entrenador. No habrá ningún entrenador ni ningún representante que pueda decir que el Celta se haya puesto en contacto con ellos. Esos dos tampoco".



Maxi Gómez y Brais Méndez

"Efectivamente, esos jugadores han estado tanteados, y no sólo esos. Tenemos el temor sobre alguno más de que puedan pagar la cláusula. Es una situación deportiva y extradeportiva que nos causa esa inquietud. No tenemos forma de parar eso, si la pagan no podemos decir que no. Lo que sí es cierto es que ninguno se irá por menos de la cláusula. Por supuesto".



Denis Suárez

"No es una opción para el Celta. Nos gustaría tenerlo pero no es una opción, como otros jugadores más que salieron de aquí. Tenemos que ser realistas. Nuestra máxima estrella no puede compararse a lo que cobra Denis, desgraciadamente".



Emre Mor

"Es un tío fabuloso como persona, es un chaval cojonudo. No da un problema, no se mete con nadie... simplemente su actitud es la que nos ha obligado a apartarlo. Pero no es ningún conteston ni nada de eso. Solo es una buena persona que no está en este momento pensando que su futuro es el futbol y tiene que centrarse en el fútbol".



Sergio León

"A ver... tenemos una serie de jugadores que le estamos dando seguimiento y una serie de negociaciones abiertas. Puede estar en ella Sergio León, pero nosignifica nada más. Puede estar su nombre como otros diez jugadores. Puedes llegar a un acuerdo con el jugador, luego con el club, luego con el representante, y cuando está todo acordado, luego puede venir el jugador con una excusa y cambiar de opinión, porque su familia no quiere o por otra cosa. Sergio León se ha interesado en venir, pero como están otros muchos".



Nemanja Radoja

"Es cierto que es una lástima no utilizarlo, visto así y sin entrar en otro tipo de analisis sí. Pero si analizas que hemos traido a Fran Beltrán, con una inversión de ocho millones y un contrato de 5 años, verás que es más lógico darle la oportunidad a un joven que tiene contrato de cinco años, que a otro que tiene contrato de un año que sabes que se va a ir".