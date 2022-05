La búsqueda de delanteros le puede hacer mirar, de nuevo, en el Betis

Debido a todos los problemas deportivos y judiciales, el RC Celta quiere fichar a dos arietes de cara a la próxima temporada

El RC Celta de Vigo está viviendo uno de sus momentos más agitados después de que Santi Mina haya sido condenado a cuatro años de prisión por un delito de abuso sexual ocurrido en Mojácar en 2017. El club vigués no ha tardado en actuar y ya ha borrado cualquier presencia en sus páginas oficiales que lo relacione con el delantero gallego, si bien ha optado por apartarlo del equipo, por el momento, pero no por despedirlo, acción que no se lleva a cabo por las posibles consecuencias legales que pudiera tener. Esta situación ha abierto un problema en el equipo, no sólo mediáticamente, sino también deportivamente, puesto que deja la posición de delantero totalmente abandonada de cara a la próxima temporada.

El RC Celta de Vigo cuenta actualmente con cuatro delanteros puros en plantilla, estando tres de ellos en la rampa de salida para este verano. A Santi Mina, con todos los problemas consabidos, se le une la no continuidad de Nolito, al que no se le ha ofrecido la renovación, y a la de Thiago Gallardo, el cual no seguirá en el Celta después de que el club haya decidido no ejercer la opción de compra que tenía sobre él según ha avanzado MARCA. Esto hace que sólo Iago Aspas, con sus 34 años, 35 en junio, sea el único ariete que tenga disponible el Celta de cara al siguiente curso futbolístico.

Esta situación se agrava aún más debido a que Eduardo 'Chacho' Coudet utiliza un once inicial con dos delanteros, lo que va a obligar a Luis Campos, el nuevo director deportivo de los vigueses en la sombra, a potenciar una demarcación vital para el técnico argentino.

Debido a este contexto, desde Vigo se filtra que el RC Celta irá al próximo mercado de verano en busca de dos delanteros que le den un salto de nivel cualitativo para acercarse a los puestos que dan acceso a competición europea. Algo que no han podido conseguir en los últimos años y que es el gran anhelo de su presidente Carlos Mouriño. Esas necesidades puede obligarle a volver a mirar hacia Sevilla y más concretamente al Real Betis, donde hay un '9' que quiso en el pasado y que estará obligado a buscarse un nuevo destino, ya que no entra en los planes de Manuel Pellegrini. Su nombre es Loren Morón.

Loren Morón no ha triunfado en el Espanyol, no entra en los planes del Betis y tendrá que buscarse nuevo equipo

Loren Morón no ha tenido su mejor temporada en el RCD Espanyol, donde no ha tenido la confianza de Vicente Moreno que se la ha ido perdiendo poco a poco. Por ello, el cuadro perico no ejercerá la opción de compra que tiene sobre el marbellí, el cual volverá al Real Betis con el que tiene contrato hasta 2024.

En la escuadra verdiblanca tampoco tiene sitio debido a que Manuel Pellegrini, técnico bético, ya tiene a Borja Iglesias y Willian José, de ahí que la opción del RC Celta pueda ser una vía de solución para todos, ya que el cuadro celeste ya quiso al delantero malagueño en el verano de 2021, como también estuvo en la puja el Valencia CF o la Real Sociedad, pero al final Loren Morón se decantó por el RCD Espanyol.