Christensen le da más valor a ganarle a Rusia que lograr la Liga de Campeones

Copenhague, 23 jun (EFE).- Hace un mes, Andreas Christensen ganó su primera Liga de Campeones con el Chelsea, pero el central danés valora más el triunfo conseguido hace dos días contra Rusia en la Eurocopa, que le ha dado el pase a octavos a Dinamarca.



"Fue tremendo ganar la Liga de Campeones, pero esta victoria (contra Rusia) fue más personal. Nosotros y toda Dinamarca hemos pasado por muchas cosas, así que fue un sentimiento fantástico", dijo hoy el jugador en referencia al drama vivido hace once días con el colapso sobre el césped de Christian Eriksen.



Christensen se mostró "muy orgulloso" por la actuación del equipo y lo difícil que había sido además llegar al último partido con cero puntos tras dos derrotas inmerecidas.



"En realidad jugamos dos buenos partidos, sobre todo contra Bélgica sentimos que lo habíamos hecho bien. Ahora haremos todo para llegar a cuartos de final, hacer una piña de nuevo y mostrar nuestros sentimientos como hicimos la última vez", afirmó recordando las emocionantes escenas vividas el lunes al acabar el partido.



En 43 partidos como internacional absoluto, Christensen no había marcado. Hasta que hace dos días contra Rusia metió un golazo desde fuera del área que supuso el 3-1 y dio tranquilidad al equipo.



"La mayoría han dicho que no sabían que pudiera hacerlo", admitió sonriente el jugador, quien valoró no obstante más los elogios que ha recibido el equipo por permanecer unido y mostrar sus sentimientos después de los difíciles días pasados por los problemas de salud de Eriksen.



Por primera vez en esta Eurocopa, Dinamarca tendrá que jugar lejos de Parken. Será en el Amsterdam Arena, el sábado, contra Gales. Y aunque se espera que varios miles de seguidores daneses puedan viajar a Holanda, los jugadores admiten que notarán el cambio de recibir el apoyo de un estadio que ha tenido hasta dos tercios de su capacidad disponibles (casi 26.000 espectadores).



"Hemos tenido experiencias maravillosas, pero sabíamos que en algún momento tendríamos que jugar lejos de Parken. Va a ser distinto jugar de visitante", afirmó el jugador del Valencia Daniel Wass.



Parken le ha dado "alas" al equipo, como ha admitido el seleccionador Kasper Hjulmand. Pero jugar en Amsterdam será también especial, al menos para el delantero del Niza Kasper Dolberg, formado en la cantera del Ajax y que ha vivido sus mejores momentos en su carrera en Holanda.



"Tengo muchas ganas de jugar allí. No he estado desde que me marché del Ajax. Es un gran estadio en el que he jugado muchas veces, estoy convencido de que será una gran experiencia", afirmó Dolberg en la rueda de prensa de la selección danesa.