La frescura de Renato Sanches

La selección de Portugal, actual campeona continental, continuará la defensa del título este domingo en Sevilla ante otra de las aspirantes, Bélgica, partido al que ha llegado tras superar el grupo de la muerte en parte gracias a la frescura que ha dado al centro del campo Renato Sanches. Comenzó a despuntar tan joven que ya da la impresión que es todo un veterano. Este lisboeta, que aún cuenta con tan solo 23 años, fue un jugador que causó un verdadero impacto de chaval en el Benfica. Sin embargo, su millonario fichaje por el Bayern Múnich no se vio acompañado por el éxito, por la regularidad. Tuvo que salir cedido tras una campaña en el club bávaro al Swansea y ahora ha reflotado en el Lille, con el que ha logrado el título de la Ligue 1 por delante del todopoderoso París Saint Germain.

Fue una de las grandes armas de Fernando Santos en la pasada Eurocopa, en la que Portugal se coronó por primera vez campeona. Hasta se convirtió en el jugador más joven en disputar la final con 18 años y 328 días. A esta Eurocopa, pese a su magnífica campaña en el Lille, no llegó con la vitola de titular. Fernando Santos le dio entrada en los dos primeros partidos y en el tercero, trascendental, ante Francia por fin le concedió la titularidad. Renato Sanches fue, junto a Joao Moutinho, la gran novedad en el once para enfrentarse al conjunto del gallo, y le dio una frescura y un recorrido al centro del campo que permitió a Portugal sacar un empate y clasificarse para estos octavos de final.

Su actuación ha sido unánimemente elogiada, algo que no aparta del foco a Renato Sanches. "Por supuesto que veo televisión, pero los medios de comunicación dicen: hoy estamos bien, mañana estamos mal. Estar pendientes de eso no es algo que nos haga mejores", dijo este viernes en conferencia de prensa en Budapest. "Los periódicos no juegan, somos nosotros. No podemos dejarnos llevar por la emoción, los medios o las redes sociales. Tenemos que aprovechar el momento y divertirnos", apuntó. Renato Sanches cree que hizo un "buen partido, al igual que todo el equipo". "Tenemos 26 jugadores con mucha calidad. Palhinha entró y también jugó muy bien. Estamos todos bien y preparados para dar una buena respuesta cuando el entrenador nos llama", apuntó.

En el aspecto personal, explicó que es "un jugador poderoso" que usa "su cuerpo" porque es una de sus armas. "Así me siento bien, otros tienen otras cualidades. En determinados momentos tengo que saber usarlo, agarrarme y tener el balón, si esa es una cualidad tengo que aprovecharla, aunque no siempre es necesario", comentó. Para Renato Sanches la plantilla que ganó el título en 2016 "también tenía mucha calidad, tenía diferentes jugadores" y el actual también dispone de futbolistas que "juegan en equipos grandes, ganaron sus ligas y hay calidad como en 2016. Este año espero jugar la final y ganar". Asumió que el grupo de Portugal, con Francia, Alemania y Hungría, era "muy fuerte", mientras que Bélgica tuvo que enfrentarse a Dinamarca, Rusia y Finlandia.

"Pero en una Eurocopa todos los equipos lo dan todo. Lo que importa no es tanto la calidad, sino la actitud y voluntad", aseveró el mediocampista de la selección de Portugal, cuyos ultimos test de coronavirus han dado negativos y que este sábado viajará a Sevilla.