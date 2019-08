Paula Suárez apoya la candidatura de Toña Is: "Es muy currante"

Paula Suárez apoya la candidatura de Toña Is: "Es muy currante"

La internacional española Paula Suárez, hija de la seleccionadora sub-17 Toña Is, defendió la candidatura de su madre a los premios The Best que concede la FIFA.

"Es la primera mujer seleccionadora de España, la primera que consigue el doblete de campeona de Europa y del mundo el mismo año. Consiguió el primer título mundial de la historia del fútbol femenino en España...", enumera la guardameta asturiana en una entrevista que este martes difunde la FIFA en su página web.

Paula Suárez, que esta temporada jugará en la Primera División universitaria de los Estados Unidos con el equipo de Gardner-Webb, se mostró "muy orgullosa" por ver a su madre entre "los 10 mejores entrenadores del mundo, al nivel de técnicos a los que mirábamos con admiración".

"Estoy muy feliz por ella y ojalá se meta entre los 3 finalistas", deseó la internacional española.

La joven guardameta, campeona del mundo sub-17 con la generación que exitosamente dirige su madre, desveló igualmente cómo conocieron su nominación a los premios The Best.

Paula estaba durmiendo. Toña salió a comprar y se dejó el móvil en su casa.

"Me despertó cuando entró en casa. Enseguida vino a preguntarme si aquello era verdad. Y yo le decía: 'Sí, sí. Es la página oficial de la FIFA'. Empezamos a llorar las dos abrazadas en el salón", reveló Paula Suárez.

Toña Is es la primera mujer seleccionadora de fútbol de España. En 2018 ganó el Europeo y brindó al fútbol femenino español su primer título mundialista al ganar en Uruguay el Mundial de la categoría.