Perarnau cumple y Ana Hernández se asienta

El Real Betis cayó en su vista al Johan Cruyff por tres a cero en un encuentro que se decidió en la primera parte. Alexia Putellas y de penalti; Jenni Hermoso y Mariona Caldentey pusieron por delante al cuadro culé ante las verdiblancas que dieron una imagen aceptable y fueron el segundo equipo menos goleado en el estadio blaugrana esta temporada, solo superado por la Juventus que perdió 2-1 en Champions.

En el partido, Antonio Contreras sorprendió en el once con la titularidad de Marta Perarnau, fichaje de este verano procedente del Rayo Vallecano y que aún no había debutado en liga como verdiblanca. La de Manresa había sido convocada en cinco ocasiones (Madrid CFF, Valencia CF, CD Tacón y UD Granadilla) y en la sexta fue la vencida. Pese a su inactividad -y el rival-, cuajó un buen partido en el lateral diestro teniendo que defender las internadas, entre otras, de Mariona Caldentey, Leila Ouahabi y Andrea Sánchez Falcón que sustituyó a la mencionada anteriormente a la media hora de juego. Dada su falta de minutos, en el minuto setenta y cuatro tuvo que ser sustituida por problemas físicos.

La situación que vive Perarnau en el Betis es nueva para ella. A sus 24 años, no está acostumbrada a tener tan poca participación en un equipo. En el curso anterior con el Rayo lo jugó prácticamente todo (30 encuentros repartidos en 2334 minutos), y en la 2017/18, alternando el filial con la primera plantilla, participó en 22 partidos (1826 minutos). Ahora en el conjunto andaluz tiene la dura competencia de dos laterales que llevan años asentadas en el club, ' Nana' y Paula Perea.

Una futbolista, a diferencia de la ex rayista, con la que sí viene contando Antonio Contreras en las últimas fechas es Ana Hernández. La centrocampista sumó en Barcelona su cuarta titularidad consecutiva con el equipo heliopolitano en liga. La de Mahón no contaba con muchos minutos a principios de temporada pero a partir de la jornada 8 ante el Tacón, no se ha bajado del carro de la titularidad en el mediocentro ganándole la partida a Laura González. La ex del Sporting de Huelva cometió el segundo penalti en contra del Betis por manos ante el Barça.

El Real Betis ha vuelto este lunes a las 8:30 horas al trabajo con vistas al encuentro de la decimotercera jornada ante el Sporting de Huelva en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Descasarán el martes y regresarán el miércoles a las 12:00 horas previa sesión de gimnasio cuarenta y cinco minutos antes.