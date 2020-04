Pier sobre su renovación, la salida de Piemonte, la evolución del equipo...

El entrenador del Real Betis Féminas, Pier Luigi Cherubino, atendió telefónicamente a Radio Betis confinado en su domicilio donde tiene la única compañía de su perro. El ex delantero verdiblanco hizo balance de lo que está siendo la temporada del cuadro verdiblanco desde su llegada, al mismo tiempo que, aseguró que su intención es la de seguir en Heliópolis.

En primer lugar, se refirió al momento por el que pasa la humanidad en estos momentos. "Estamos viviendo días complicados. Ojalá esto termine pronto y podamos volver a disfrutar de la vida. Hay mucha gente que esta falleciendo, sufriendo... Se echa de menos el día a día, el ambiente, vivir, estar en la calle, a las chicas, al cuerpo técnico...". Del mismo modo, calificó al fútbol como un efecto terapéutico que falta en estos días. "Cuando España gana el Mundial de Sudáfrica había una gran crisis económica y la gente salió a la calle a celebrarlo... eso es lo que crea el fútbol. La gente es capaz de olvidarse de los problemas. Este deporte mueve a la sociedad. Hablando con Jesús Botello (analista), le decía que me estoy entreteniendo mucho viendo partidos repetidos y reportajes en Betis TV", contó.

Asimismo, el que fuera entrenador de la UD Granadilla Tenerife, declaró que el contacto con la plantilla es permanente y se están siguiendo una serie de rutinas para que las futbolistas terminen el confinamiento de la mejor forma posible, además, destacó el trabajo del analista, Jesús Botello. "Con las chicas tengo trato diario de mensajes y llamadas. En el aspecto físico, Felipe (preparador físico) ya les dio las tareas y el departamento de nutrición y servicios médicos están pendientes de ellas. Con Rafa Ríos (segundo entrenador) y Botello (analista) estamos preparando trabajos individualizados con ellas para mejorar el rendimiento deportivo y sacar lo mejor. Botello que es un fenómeno e imprescindible en el cuerpo técnico, hablamos con las jugadoras de en dónde creen que pueden mejorar o donde se pueden encontrar cómodas y les transmito lo que yo quiero de ellas en el terreno de juego. Con esto, sacamos un análisis para sacar el máximo rendimiento a la vuelta".

En cuanto al desarrollo de la temporada, el técnico analizó la progresiva mejora del equipo desde que aterrizó en la jornada 15 ante el Levante hasta el último partido disputado ante el Rayo Vallecano. " Esto es una carrera de fondo desde que llegué. Sabíamos de los cambios que teníamos que empezar a tener. Primero, el cambio psicológico y que volvieran a disfrutar del fútbol. Pasados los meses, ya estábamos con los aspectos tácticos. En el primer partido contra el Levante sabía que era difícil sumar pero quería que cambiaran el 'chip' mental y pese a la derrota, salí contento porque comprobé que volvieron a competir y disfrutar jugando. Luego llegó la victoria ante el Madrid CFF. He visto el crecimiento día a día hasta el partido contra el Rayo".

Pier, a su vez, tampoco quiso olvidar el paso del equipo en la Copa de la Reina donde derrotaron al Atlético de Madrid. "En la Copa, eliminar al Atlético fue un plus de energía y alegría importante. Contra el Logroño fuimos superiores, pero por errores arbitrales y nuestros no conseguimos el objetivo pero, igualmente, salí contento por el trabajo que se hizo". En este aspecto, desveló cuál está siendo su secreto para levantar la moral de la plantilla en estos meses. "Por mi manera de ver el fútbol y entrenar si llegas al fondo de las futbolistas, le puedes sacar su máximo rendimiento€ el Betis no tiene malas jugadoras para luchar por no descender".

Dado el estado de forma que estaban experimentando las heliopolitanas (en duodécima posición, tres puntos por encima del descenso y después de haber ganado en Vallecas), el ex delantero sostiene que el parón ha llegado en un mal momento. "El parón ha llegado en un momento en el que el equipo estaba con una gran confianza en el juego. Teníamos un calendario bonito para afrontar contra el Tacón en casa y el derbi contra el Sevilla del que teníamos muchas ganas".

Acerca de esos dos encuentros que tenía que afrontar en el calendario el Betis Féminas - CD Tacón y Sevilla FC-, Pier lamentó el no poder disputarlos en su debido momento. "Si se reanuda, será complicado mantener el ritmo anterior. Todo será distinto y hay que ser fuerte mentalmente. Mi idea era ganar al Tacón y al Sevilla y ponernos entre las diez primeras. Luego venía el Grandilla a casa y poder superarlas. El Rayo, además, tenía varios partidos complicados... son hipótesis pero también es la realidad y no hay que esconder el potencial que tienen estas jugadoras. Mi mentalidad cuando volvamos es estar lo más arriba posible. Lo importante es salvarnos pero no puedo ser conformista y esa es la mentalidad que tienen también las jugadoras".

Pese a que aún estemos en el mes de abril, el parón, ha obligado a que muchos clubes comiencen a preparar la temporada que viene. En el seno del Betis Féminas, con Ana Romero 'Willy' ya en la dirección deportiva, se ha comenzado a gestionar lo que será el próximo Betis. De momento, se han anunciado la renovación hasta 2022 de Nuria Ligero 'Nana' y la rescisión de contrato de Martina Piemonte. Sobre las dos noticias, el entrenador dijo lo siguiente. "Estoy encantado por lo de 'Nana'. Es una referente para el club, para el vestuario y el fútbol femenino. Irán cayendo más renovaciones y será una alegría para los béticos. Sobre Martina, es un tema complicado. Es una baja importante y ella comunicó al club que se encontraba mal por el Covid-19 y su familia en Italia. Pidió al club rescindir contrato y el club no puso problemas. En primer lugar me consultaron a mí y les dije lo mismo que pensaba el club, lo importante es la salud y la familia. La persona, no la jugadora, te esta pidiendo volver a su país. Deportivamente es una baja importante para nosotros y ella se ha ido agradecida por el trato y manifestó que ha sido en el Betis donde mas cómoda se ha sentido en España".

No olvidó tampoco, referirse a su futuro como entrenador del Féminas. Un puesto que desea mantener de cara al próximo curso pero con una condición. "También hay que tratar mi renovación. Ojalá pueda seguir y si continuo la temporada que viene es para hacer un proyecto ganador y pelear por cosas importantes. Desde la incorporación de 'Willy', se demuestra que se están volcando en el equipo femenino y los errores que se cometieron en el pasado no quieren que vuelvan a repetirse".

En cuanto al futuro de la competición, Pier aún lo ve algo incierto pero afirma que el calendario del fútbol femenino, es más flexible que el del masculino al quedar menos jornadas y piensa que se llevará a cabo una 'mini' pretemporada de dos o tres semanas cuando se anuncie la reanudación. "Solo nos quedan 8 partidos y la Copa de la Reina. Habrá mas igualdad si se reanuda la competición. Tendremos que tener una 'mini' pretemporada de 2-3 semanas puesto que no llegaremos en el mismo tono físico. Lo importantes es ser fuertes mentalmente. Si mentalmente estamos fuertes podemos tener una buena recta final. Habrá que planificarlo bien porque todo será distinto. Este parón es mas largo del que puedes tener en verano".

Ya por último, dado los problemas económicos que va a traer consigo la crisis del Covid-19, Pier, considera que la firma del convenio colectivo ha sido "fundamental" para que en estos tiempos que vienen, las futbolistas puedan ver respetados sus derechos como trabajadoras. "Con esta crisis que ellas tuvieran firmado el convenio ha sido una suerte tremenda. Se lo merecían desde hace tiempo y gracias a Dios ha llegado en este tiempo con la pandemia. Ellas ya se consideran profesionales. Es el futuro para ellas y las que viene detrás", sentenció.