"Se han cumplido muchos de los parámetros que nos hemos propuesto"

El analista del Sevilla FC Femenino, José Manuel Corbacho, dio su punto de vista sobre la temporada realizada por el cuadro nervionense en los medios oficiales del club. En primer lugar, centró su valoración en las actividades que está realizando durante la cuarentena alejado de los terrenos de juego.



"Todo es ponerse al día un poco más de las cosas, actualizar datos, revisar partidos, empezar a ver jugadoras apoyando a la dirección deportiva€ cerrando el ciclo de la temporada para darle una visión de cómo hemos terminado y que eso nos sirva para después empezar la siguiente", argumentó.

Siguiendo en la línea de lo expuesto, indicó que el grueso del trabajo estuvo en la planificación de las diversas tareas que debían de llevar a cabo los integrantes del cuerpo técnico durante la cuarentena. "Se ha enfocado de otra forma. Desde la incertidumbre primero, pero como se fue alargando hemos tenido continuas reuniones para hacer una planificación de todo lo que tenemos que gestionar cada uno desde nuestra área".

No obstante, Corbacho pese al parón, no ha dejado de ver fútbol y analizar tanto al equipo sevillista como al resto. " No hemos parado de ver fútbol, a casi todas horas. Analizando nuestra propia visión desde análisis realizados previamente y desde otras perspectivas y también viendo a rivales y diferentes formas de juego". Asimismo, señaló antes de que llegara el parón, ya tenía analizados a los próximos rivales. "Una vez que pasó esto, yo ya tenía los informes de los cuatro rivales prácticamente planificados e incluso pude ver mucho más de lo habitual al tener más tiempo y enfocándolo todo a una posible vuelta, adelantando trabajo. También revisando los buenos momentos nuestros y las mejoras para una posible evaluación de cara a la próxima temporada" .

Corbacho aseguró que también ha aprovechado el parón por el COVID-19 para hacer análisis más individualizados de las futbolistas. "Lo que es el tema de análisis en cuarentena sobre entrenamientos, hemos centralizado más en tema individual, aprovechando para tener los datos controlados y con pistas para posibles reuniones con las chicas".

Por último, tras estudiar cada detalle de la temporada realizada por el Sevilla FC Femenino, llegó a la siguiente conclusión. "El seguimiento ahora ha sido mucho mayor, donde se ve que ha habido partidos por ejemplo en los que el resultado no ha acompañado, pero se han cumplido muchos de los parámetros que nos hemos propuesto", cerró.