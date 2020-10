El Betis ficha a Ángela Sosa

El Atlético de Madrid Femenino anunció este lunes el traspaso de la centrocampista Ángela Sosa al Real Betis Féminas, después de seis temporadas en el club, en las que ha ganado tres Ligas y una Copa de la Reina "fruto de mucho trabajo, sueños e ilusiones", según expresó la jugadora en su despedida, en la que destacó como "todo un orgullo" haber jugado en el equipo rojiblanco.

"Todo este tiempo ha significado una experiencia de vida personal y profesional para mí y para mi familia. Los títulos son fruto de mucho trabajo, sueños e ilusiones. Llevar cada día el escudo del Atleti ha sido un proceso de responsabilidad y todo un orgullo", explicó en declaraciones a la web del Atlético.

"Este club es muy grande, es puro sentimiento y eso he querido vivirlo y sentirlo cada segundo del tiempo que he estado aquí. Siempre podré decir a mi familia y a mis futuros hijos que Ángela Sosa fue parte de esa pequeña historia que este gran club seguirá escribiendo", añadió la futbolista, con una placa en el Paseo de las Leyendas del estadio Wanda Metropolitano por haber jugado más de 100 partidos con el Atlético de Madrid.

"A mi afición, a mi gente, a todos los atléticos, os puedo asegurar que me he dejado todo y me he sentido, me siento y me sentiré una rojiblanca más toda la vida. Hay momentos que no podré olvidar jamás. ¡Gracias eternas!", concluyó Sosa, al que el Atletico le deseó "mucha suerte en esta nueva etapa profesional".