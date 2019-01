Bordalás: "Klopp ya sabéis lo que dijo de Marcelino, no tengo más que decir"

José Bordalás, entrenador del Getafe, no quiso entrar a valorar las palabras dedicadas por Marcelino García Toral sobre el supuesto "juego al límite" que practican y aludió a la dialéctica que tuvo el asturiano con Jurgen Klopp, el técnico del Liverpool.

En 2016, cuando Marcelino era entrenador del Villarreal, se enfrentó al Liverpool de Klopp. Tras un partido, el técnico del equipo inglés dijo: "No me gustaría ser Marcelino ni un solo segundo de mi vida".

Después del partido de Copa entre el Getafe y el Valencia, Bordalás habló sobre Marcelino, que en la previa del choque criticó "el juego al límite" del equipo madrileño.

"Soy una persona y un entrenador que doy reconocimiento a mis compañeros de profesión, porque es de mucha responsabilidad, difícil y complicada. Cada uno tenemos responsabilidad en función del equipo que elegimos. El suyo es histórico, tiene que pelear por todas las competiciones y nosotros somos modestos y lo damos todo", señaló.

"Tenemos un gran reconocimiento por parte de todos porque este equipo tiene un gran compromiso, no que juega al límite. Este equipo tiene compromiso, honestidad y personalidad", apuntó.

"Yo no tengo nada con ningún entrenador. Sí que he visto que él ha tenido problemas con muchos entrenadores. Klopp ya sabéis lo que dijo, no tengo más que decir", declaró Bordalás, que no se saludó con Marcelino al inicio del partido. "No le he saludado porque entró muy tarde al partido. Me pasó en un partido de Liga que le estuve esperando y entró minuto y medio después cuando yo ya estaba pendiente del encuentro", dijo.

El Getafe ganó por la mínima al Valencia y afrontará la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey en Mestalla con ventaja. "Ha sido un partido de mucha tensión, en el que dos equipos sabían lo que se jugaban. Es una eliminatoria de cuartos y el primer tiempo estuvo igualado, tuvieron más posesión de balón, nos costó tener calma y creo que tuvimos las mejores ocasiones. Si algún equipo mereció ganar fue el Getafe. Al equipo le costó generar, pero aprovechamos las pocas que tuvimos", manifestó.

La afición azulona reconoció el buen trabajo que está haciendo Bordalás en el Getafe y le dedicó cariñosos cánticos durante el partido. "Estoy muy contento y doy las gracias a la afición. El comportamiento es ejemplar, reconocen el trabajo y el compromiso. Hemos jugado en fases más con el corazón que con la cabeza. La eliminatoria está abierta, pero quedan noventa minutos y el Valencia tiene grandes jugadores, una gran afición y esto es como subir al Everest, queda lo más duro para llegar a la cima", comentó.