El Getafe espera aliviar sin sobresaltos sus penas ligueras en la Copa

El Getafe visita al Atlético Baleares con el objetivo de aliviar sus penas ligueras y que los jugadores menos habituales se reivindiquen ante un Atlético Baleares ilusionado con la Copa del Rey y que quiere dar la sorpresa. El conjunto balear recibe al Getafe 35 años después de la última visita de un equipo de Primera a su estadio, el Mallorca de Lorenzo Serra Ferrer, que en noviembre de 1986 le eliminó (2-4) en la prórroga.

Los blanquiazules, cuyo gran objetivo esta temporada es el ascenso directo y volver al fútbol profesional 58 años después, intentarán mantener vivo el sueño copero tras eliminar al Calahorra. Superar la primera ronda ante el conjunto riojano tuvo connotaciones épicas para el Baleares, ya que empató (1-1), forzó la prórroga y la tanda penaltis con un certero cabezazo de su portero Xavi Ginard en el tiempo de descuento.

El club balear de los alemanes Ingo Volckmann (propietario) y Patrick Messow (director deportivo) juega sus partidos en el remodelado Estadio Balear, de césped natural y con capacidad para unos 4.000 espectadores. El técnico del conjunto palmesano es el catalán Xavi Calm que dirige una plantilla muy competitiva en la que destaca su máximo goleador, el brasileño Vinicius Tanque, formado en el Botafogo.

El Baleares, fundado en 1942 aunque sus orígenes se remontan a 1920 tras la fusión de varios clubes que le precedieron, ha publicado mensajes calificando el duelo ante el Getafe de Quique Sánchez Flores de "sueño, objetivo y oportunidad histórica". Para el Getafe el partido también es una oportunidad, aunque en su caso para reencontrarse con la victoria y reforzarse anímicamente tras penar por la zona de descenso de Primera durante toda la temporada.

El equipo madrileño sabe que los partidos ante rivales de inferior categoría a veces son trampa y por eso ha preparado el encuentro a conciencia porque no quiere sorpresas. Ante la acumulación de partidos Quique Sánchez Flores hará rotaciones en un once que no distará mucho del que jugó hace dos semanas frente al Mollerussa (1-5) en la primera ronda de la Copa. De esta forma podría volver a tener minutos en el ataque Jaime Mata, que en Liga está teniendo un papel secundario pero en Copa anotó tres tantos.

Por lesión no están el mexicano José Juan Macías (problemas en el sóleo), Vitolo (elongación en los isquiotibiales), Sabit Abdulai (rotura de ligamento cruzado) y Chema Rodríguez y David Timor, ambos con molestias. A ellos se une Sandro Ramírez, que jugó la última jornada pero tiene un golpe y está entrenando al margen.











ALINEACIONES PROBABLES.-

Atlético Baleares: Ginard; Luca, Ignasi, Delgado, Orfila, Cordero, Petcoff, José Fran, Canario, Vinicus y Dioni.

Getafe: Yáñez; Iglesias, Nyom, Cabaco, Jonathan Silva; Jankto, Poveda, Florentino, Algobia; Aleñá; y Mata.

Árbitro: Alberola Rojas (castellano-manchego).

Estadio: Balear.

Hora y TV: 21:00 (DAZN).