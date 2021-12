Robert Moreno cree que hicieron "un partido muy completo"

El entrenador del Granada, Robert Moreno, cree que su equipo hizo "un partido muy completo" para superar este miércoles por 2-1 al Atlético de Madrid y no ocultó que "la suerte" estuvo de su parte "en algún momento" del choque.

"Hemos hecho un partido muy completo. Dije que creía que el equipo iba a estar en su punto para Navidad y el equipo ahora tiene una idea muy clara y la desarrolla contra todo un Atlético de Madrid tras el gol de un jugador que vale el doble del presupuesto del Granada", apuntó Moreno en rueda de prensa.

El técnico resaltó que su equipo defendió "bien" y reconoció que no puede "conseguir los objetivos" si no son "buenos defendiendo" y más ante equipos "con mucho talento" como el Atlético de Madrid.

"La suerte ha estado en algún momento de nuestra parte, pero hay que buscarla", añadió Moreno, quien cree que lo conseguido es "el triunfo de la plantilla" porque tenían bajas de muchos jugadores importantes, por lo que se mostró "muy orgulloso" de los suyos.

"Estamos muy contentos y si somos capaces de estar todos unidos este equipo va a cumplir la salvación sin apuros, aunque habrá momentos malos y de derrotas seguidas porque es lo normal", agregó el técnico del Granada.

"Estamos en la época más feliz porque empiezo a ver al equipo hacer lo que le pido, los jugadores se sienten cómodos con lo que les pido. Ha habido evolución, hemos cambiado cosas porque el juego lo marcan las características de los jugadores y hemos dado con la tecla", sentenció.

Al ser cuestionado por si se siente querido o no por la afición del Granada, afirmó que lo que él tiene que hacer es "trabajar", además de "asumir la responsabilidad cuando las cosas van mal y alabar a los jugadores cuando van bien".

"Siempre he sido un poco binario, me pasa aquí y también a nivel nacional, la gente me quiere o me odia. A seguir trabajando, uniendo a la gente y haciendo a los chavales mejores", agregó Moreno.