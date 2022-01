El Granada, contra el Barça y la relajación

El Granada comienza la segunda vuelta de la Liga como el niño que se levanta temprano el día de Reyes: entusiasmado y con un regalo bajo el árbol. Seis encuentros consecutivos sin perder le insuflan ilusión, pese a que el empate del pasado domingo frente al Elche dejase un agridulce sabor de boca a Robert Moreno, que este viernes vio satisfecho uno de sus deseos navideños al oficializarse la incorporación al conjunto rojiblanco de Álex Collado. Sin embargo, el técnico desea eludir ambos factores, aislar a sus pupilos del halago y preservar la tensión instalada en el vestuario desde el inicio del curso. "Noto, y no me gusta, cierta relajación alrededor del equipo", expresó el catalán. Jugar contra el Barça de Xavi, que estará esta tarde (18.30 horas) en el campo contrario, no invita tampoco a la distensión, si bien es, probablemente, el equipo culé que más dudas suscita desde hace casi dos décadas.

El mensaje de Robert Moreno a sus pupilos, así como a todo el entorno rojiblanco, sirvió de advertencia tras el empate a cero que cosechó el Granada en el Martínez Valero, donde jugó todo el segundo tiempo con un hombre más. No quiere el preparador rojiblanco que la inestabilidad en juego y resultados vuelva a asentarse en su equipo, que viene remontando el vuelo en las fechas más recientes. Ha sumado doce de los últimos 18 puntos en juego, que le valen para arrancar la jornada en la 13ª posición, con siete unidades de margen con el descenso, una plaza cómoda que el entrenador no desea perder por relajación.

En su convocatoria podrá incluir a Álex Collado, su flamante incorporación, que viene a reemplazar a Soro -presumiblemente, positivo por Covid-19- como alternativa en los flancos. También recupera a Carlos Bacca, Sergio Escudero y Aarón Escandell, que, salvo giro inesperado, también partirán desde el banco. El once apenas variará, con todos los que saltaron de inicio en Elche disponibles a excepción de Germán Sánchez, que sí constituye una baja sensible para el técnico.

El gaditano, titular en el eje de la zaga, se cae de la relación de convocados también por estar confinado, lo que abre la puerta a Víctor Díaz, Domingos Duarte o Luis Abram, si bien los dos primeros cuentan con más posibilidades que el peruano. El elegido acompañará a Torrente para formar frente a Luís Maximiano, cubiertos los laterales por Quini y Carlos Neva. Milla y Gonalons formarían pareja en el centro del campo, para conectar con Luis Suáez y Jorge Molina, indiscutibles en punta. En los costados, Puertas y Machís volverán a buscar incordiar junto a la cal.

El Barcelona se presenta en Los Cármenes mucho más lastrado. Pedri y Ferrán Torres -este último aún sin ficha- son positivos por Covid-19, mientras Ansu Fati, Braithwaite y Sergi Roberto son baja por lesión. Dest, Abde, Baldé y Gavi regresan tras haber dado negativo en los últimos test, a quienes se podría unir Memphis Depay, que espera el alta médica. Por todo ello, Xavi, que coincidió con Robert Moreno durante la etapa del técnico rojiblanco en el Camp Nou, tendrá que mezclar a titulares con jugadores menos habituales o, incluso, algunos a los que se les abre la puerta de salida, como es Luuk De Jong.

El que fuera jugador del Barça y la Selección Española no ha terminado aún con la irregularidad en los resultados de su equipo, que se medirá al Granada como quinto clasificado, tan solo ocho puntos por delante de los rojiblancos. En el recuerdo nazarí está reciente la victoria en el Camp Nou de la pasada campaña, así como el triunfo en la ciudad de la Alhambra de hace dos cursos. Ante Robert Moreno se planta la posibilidad de ser el primer técnico granadinista que puntúa ante los culés en las dos vueltas de Liga. Tras ganar al Atleti, sería otro sello del catalán para la historia del club.



Alineaciones probables:

Granada CF: Maximiano; Quini, Domingos Duarte, Torrente, Carlos Neva; Antonio Puertas, Milla, Gonalons, Machís; Luis Suárez y Jorge Molina.

FC Barcelona: Ter Stegen; Dani Alves, Piqué, Eric García, Jordi Alba; Busquets, Gavi, Nico; Dembelé, Abde y De Jong.