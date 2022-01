Collado, "feliz e ilusionado" tras fichar por el Granada

La última incorporación del Granada, Álex Collado, se expresó este viernes por primera vez como jugador del conjunto rojiblanco. El extremo de Sabadell, de 22 años, empleó su perfil oficial en la red social Twitter para aseverar que está "feliz e ilusionado" tras unirse oficialmente al conjunto rojiblanco, cedido hasta el final de la presente campaña por el Barcelona. En principio, Robert Moreno, su nuevo entrenador, podrá contar con él para medirse, precisamente, al club culé en el que sería el estreno del camino del atacante en Los Cármenes.

El flamante jugador del Granada se mostró en redes "feliz e ilusionado" por comenzar lo que considera un "nuevo reto" en su carrera como futbolista profesional. Es en realidad su primera experiencia como miembro de un equipo de Primera división, pues, aunque se integró pronto en la dinámica de la primera plantilla del Barça y debutó con el conjunto culé, nunca llegó a ostentar ficha con 'los mayores'. Permaneció en la entidad como jugador del filial barcelonista, con el que jugó 83 partidos, uno de ellos en Segunda, y anotó 18 goles, todos ellos en Segunda división B.

Un desafío que le ha exigido paciencia, en especial en los últimos meses. En las postrimerías del pasado mercado veraniego, estuvo cerca del Brujas, pero la operación quedó en papel mojado. Más tarde, el Sheffield apareció en el horizonte como una oportunidad para no quedarse en el dique seco, si bien volvió a esfumarse. Sin ficha con el Barça, no juega un partido oficial desde el pasado 16 de mayo, cuando jugó con el filial blaugrana la semifinal por el ascenso a Segunda división en casa del UCAM Murcia. Esta se decidió en los lanzamientos de penalti y Collado anotó el suyo, aunque no sirvió a su equipo.

Siete meses después de aquel duelo, el Barcelona y el Granada comenzaron a negociar su incorporación al cuadro rojiblanco cedido por el club catalán, que, incluso, adelantó oficialmente un principio de acuerdo que, en realidad, no se había alcanzado todavía. Ya entrado en 2021, y tras unirse a la dinámica de trabajo granadinista, la operación se cerró definitivamente.

Se trata de una apuesta de Pep Boada, director deportivo rojiblanco, y del propio Robert Moreno, algo de lo que el futbolista es consciente y que desea agradecer sobre el terreno de juego. "Estoy deseando devolver al club la confianza que han depositado en mí", expresó el atacante en Twitter. Además, acompañó su mensaje del cartel elaborado por el club para el anuncio de su fichaje y del hashtag 'Eterna Lucha', lema de la entidad, del que ya ha tenido tiempo de contagiarse.

Poco antes, mencionando el comunicado del Barcelona, también se dirigió a la afición blaugrana, con un escueto mensaje en catalán. "¡Hasta pronto, culés!", se despidió. El calendario ha querido que su llegada al Granada coincida con la visita del club barcelonista a Los Cármenes, por lo que se puede dar la circunstancia de que la primera vez que vista la elástica rojiblanca horizontal sea, precisamente, para medirse al equipo al que pertenece, en el que no logró instalarse.