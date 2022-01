El posible once del Granada ante el Barcelona

Pocas dudas se le plantean a Robert Moreno para conformar este sábado la alineación del Granada. El conjunto rojiblanco, que se medirá al Barcelona en Los Cármenes, recuperará a los jugadores confinados la semana pasada por haber arrojado un resultado positivo en Covid-19, si bien en esta jornada perderá a otro par de efectivos por la misma causa. Estos, a falta de confirmación oficial, serían Germán y Soro. La baja del central gaditano, que se une a la de Santiago Arias y, salvo sorpresa, a la de Rubén Rochina, sí constituye una ausencia sensible en el once nazarí.

Esa es, en realidad, prácticamente la única incógnita que le queda por resolver al técnico catalán, que, por lo demás, puede disponer de su alineación predeterminada. No hay debate bajo palos, pese a que Aarón Escandell, ausente en Elche por ser uno de los positivos con los que contaba el cuadro granadino, volverá. Tampoco, en tres de los cuatro puestos de la línea defensiva. Ante la ausencia de Germán, al preparador se le abren principalmente dos alternativas, entre las que se decantará sobre todo teniendo en cuenta el estado físico de sus hombres, toda vez que Luis Abram parece ligado al ostracismo.

En la sala de máquinas, aunque Monchu y Yan Eteki continúen relegados a un papel secundario, sí surgen más opciones. Presumiblemente, Robert Moreno recuperará a Ángel Montoro, hasta ahora lesionado, un jugador titular cuando le respeta el físico. No obstante, su prolongada ausencia hace poco probable que el técnico catalán le incluya en su dibujo inicial, si es que finalmente cumple los plazos de recuperación avanzados la semana pasada por el preparador. Cabe esperar que entre en la convocatoria, pero que, como sucedió con Domingos Duarte durante la pasada semana, aguarde su oportunidad en el banquillo.

La baja de Alberto Soro no repercute sobre la previsible alineación del entrenador rojiblanco, pero sí que acarrea una problemática para el plantel granadinista. Sin el de Ejea de los Caballeros, el conjunto nazarí no cuenta con alternativas para los flancos, ni para la media punta, en caso de que Robert Moreno decidiera modificar su esquema durante el choque -si no hay giros inesperados, actuará con un 1-4-4-2, como viene haciendo hasta ahora-. Butzke, que puede actuar en una posición más retrasada, entrará en la lista, como también podría hacerlo Bryan Zaragoza.

Existe otra posibilidad, frecuente en cierta medida durante este curso, pero inhabilitada la pasada semana. Se trata de la reconversión de Sergio Escudero, también recuperado tras arrojar un resultado positivo por Covid-19 en las primeras PCR postnavideñas. Su presencia se contempla, en principio, como una oferta de rotación en la banda izquierda tras el intermedio, aunque cabe recordar que se estrenó con la elástica rojiblanca en el Camp Nou, como titular en el lateral zurdo.

Como Escudero, Carlos Bacca también se ha reintegrado en la dinámica del grupo esta semana, por lo que regresará a la convocatoria granadinista. Otra cosa es que pueda opositar al once. Su rol, a priori, será el de tercer delantero, en el banco, donde esperará su oportunidad. El citado Butzke le acompañaría como alternativas a la dupla ofensiva titular.

