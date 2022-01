Robert Moreno: "Esto no nos hace estar salvados"

El entrenador del Granada, Robert Moreno, compareció satisfecho ante los medios de comunicación tras puntuar ante el Barcelona en Los Cármenes. "Preferiría haber ganado, pero estoy contento", indicó el técnico, que considera que hay que estar "orgullosos de este grupo de jugadores". "Estamos contentos con el empate, tal y como se había puesto el partido, y, sobre todo, por la respuesta a mi propuesta de esta semana al equipo", incidió.

"Nos esperábamos una situación más de 3-4-3 y era lo que habíamos trabajado más, más que el 4-3-3 que han utilizado", reconoció el técnico granadinista, quien quiso también comedir la euforia. "Hay que seguir, esto no nos hace estar salvados ni descendidos, que espero que eso no suceda", apuntó Moreno, quien elogió que el conjunto granadinista, "a pesar de un resultado en contra, se atreve".

Cuestionado sobre la racha enlazada por el Granada en los últimos siete encuentros y por su propia marca histórica particular, obtenida al puntuar contra el Barça tanto en la primera vuelta como en la segunda, el técnico no abundó demasiado. "No hago las cosas para conseguir datos. Me gustaría entrar en la historia del club por conseguir pronto la salvación, el objetivo", apostilló.

"Nos han hecho un tiro a puerta y nosotros hemos hecho cuatro", resaltó el preparador catalán, que apreció en el segundo tiempo "el paso adelante" que había pedido a su equipo durante el descanso. "Cuando los resultados acompañan, lo más fácil es decir que este es el Granada que quiero", matizó Moreno, que quiso hacerse "responsable de todo" lo sucedido durante esta campaña.

"Todo lo que hacemos es para conseguir resultados", recordó el entrenador rojiblanco, que una vez más, como viene haciendo en sus últimas comparecencias ante los medios de comunicación, advirtió de que "van a venir momentos malos". Llegarán, en cualquier aso, con un grupo de jugadores de los que considera que hay que "estar orgullosos", a los que les trata de dar sus "matices".

Por último, fue cuestionado sobre el estreno de Álex Collado, la primera y hasta el momento única incorporación del equipo en el presente mercado invernal, que se estrenó como rojiblanco. "Nos puede dar un perfil diferente. Sumar recursos para poder cambiar partidos siempre es beneficioso. Está bien tener efectivos que puedan ayudar".



Xavi, "cabreadísimo"

Xavi Hernández, con quien coincidió en el Barça, terminó "cabreadísimo" tras la igualada. "El partido requería paciencia y defender con el balón, y no lo hicimos. Perdemos dos puntos por errores puntuales nuestros", lamentó el técnico culé, quien indicó que "hay que hacer autocrítica". "No es mala suerte o detalles por lo que no ganamos, porque ya ha pasado más veces. Son errores en un partido controlado, en el que tenemos que hacer el 0-2 y ganarlo bien", esgrimió.