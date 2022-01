Un héroe del 'EuroGeta' regresa al Coliseum como máximo artillero del Granada

Jorge Molina pasó de ser uno de los héroes del 'EuroGeta' al máximo goleador del 'EuroGranada' de forma abrupta. El punta alcoyano se vinculó hace dos temporadas al conjunto rojiblanco, precisamente en el verano previo a su primera participación en Europa League. Apenas unos meses antes, el delantero se había estrenado en esa competición como jugador azulón. En el Coliseum Alfonso Pérez, a cuyas porterías tomó bien las medidas, el veterano atacante nazarí fue feliz. Este jueves, vuelve como una pieza inamovible en el esquema de Robert Moreno, famélico tras dos jornadas sin ver puerta.

Será para el delantero y su familia un "partido muy especial", como él mismo expresó en su perfil oficial de Instagram. Junto a Ángel y Jaime Mata, formó un tridente temido en Primera división, que propició resultados excelentes en un equipo que, bajo las órdenes de Bordalás, compartía algunos conceptos con el Granada de Diego Martínez. A este se incorporó hace dos veranos, después de que en el club azulón, tras los fichajes de 'Cucho' Hernández y Enes Ünal, considerasen que no tenía sitio en la plantilla. Rescindió su contrato y se unió al conjunto rojiblanco como agente libre.

El ariete dejó en sus cuatro temporadas como delantero del Getafe un total de 52 goles. Los primeros 22 los anotó en la campaña que supuso el regreso del cuadro madrileño a Primera división, en la que también se prodigó en lo que respecta a ceder pases definitivos -hasta siete asistencias repartió-. En su vuelta a la élite, la cifra se redujo a siete tantos, que contribuyeron a la permanencia del conjunto getafense.

Recuperó su ritmo anotador durante la temporada 2018/2019, en la que, entre Liga y Copa del Rey, firmó 16 muescas y entregó cinco pases de gol. Fue aquel el curso que impulsó al Getafe a Europa. El bagaje continental de Jorge Molina se quedó aquella campaña en un solo gol, si bien el cómputo de todas las competiciones se situó en los siete tantos, aderezados con otras tres asistencias.

Unos números que no le permitieron mantener su rol en la plantilla tras la llegada de los nuevos fichajes a Getafe. El alcoyano, al borde de los 40 años, rompió su vinculación con el cuadro azulón, firmó con el Granada y continuó marcando goles. De una temporada a otra, se convirtió en el máximo goleador rojiblanco, con nada menos que 15 goles entre Liga, Copa del Rey y Europa League. Algunos, tan importantes como el que empató el duelo en Eindhoven, precisamente en la competición europea.

La marcha de Soldado el pasado verano y el cambio de sistema le permitieron adquirir un mayor protagonismo en Los Cármenes, a pesar de la incorporación de Carlos Bacca, cuyo rendimiento no ha cuestionado la titularidad de Molina. Ha jugado 20 partidos, la mitad como titular, y suma ya nueve dianas, siete de ellas en Liga. En sus dos reencuentros con el Getafe durante la temporada pasada, el de Alcoy no logró ver puerta, pese a salir de inicio en ambos. En esta campaña, sí cumplió la 'ley del ex', para arañar un punto en el descuento. Ahora, en racha tras marcar ocho goles en sus últimos nueve partidos, tratará de volver a perforar la red del estadio en el que un día reinó.