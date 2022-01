Robert Moreno: "Sabemos lo que tenemos que hacer; tenemos que estar unidos"

El entrenador del Granada, Robert Moreno, reconoció en su rueda de prensa posterior a la derrota de su equipo ante Osasuna que "las sensaciones son malas". "Estamos tristes y enfadados", exteriorizó el técnico rojiblanco, que afirmó que los nazaríes no son "un equipo de los grandes, que se pueden permitir bajar un poco la intensidad y conseguir resultados". "Se ha demostrado en estos dos partidos, quizá hoy menos que en Getafe", agregó.

"Esto es lo que tenemos, la situación que se da cuando no estamos finos. El rival ha estado acertado", analizó el técnico catalán, que reconoció que el equipo hizo "una pequeña modificación" que igualó el encuentro tras un mal comienzo de sus pupilos. "Habíamos torcido un poco el campo hacia su portería", indicó el preparador, acerca de los minutos previos al 0-1. "Nos ha hecho mucho daño ese gol", subrayó Moreno.

"Hemos intentado atacar con todo lo que teníamos", justificó sobre la tesitura que propicia el segundo tanto de Osasuna, para, más adelante, desviar la vista hacia el futuro, en el que espera reinvertir la dinámica. "Los que hemos pasado por momentos peores esta temporada sabemos lo que tenemos que hacer, que es estar unidos. Estamos seguros y confiados de que lo vamos a sacar, sabiendo que vamos a pasar por más momentos de estos. Ya lo avisé", abundó en esta línea.

Robert Moreno sostuvo que el inicio de este encuentro es "de los peores" en casa. "De los que más ha conseguido dominarnos el rival al principio", para después admitir que el partido no fue por donde el conjunto rojiblanco "lo había planteado". "Olía a que nos podían marcar", se encogió, para después insistir en que "ha sido doloroso recibir el gol de córner".

No obstante, no se escudó en esa forma de encajar, pues admitió que los granadinistas fueron "perdedores de duelos individuales en ambos partidos". "No puedes fallar absolutamente en nada. Cuando no lo consigues es porque no has dado la talla en todas las situaciones", lamentó, para después recalcar el objetivo de escapar del descenso. "Ahora mismo no está cerca, pero nos vienen partidos muy difíciles. Vamos a tener que trabajar muchísimo para tratar de mejorar", indicó el catalán.

En cualquier caso, el preparador deseó que se relativizara el momento de sus futbolistas tras la buena racha concluida esta semana. "Tampoco creo que se merezcan ahora matarlos, que es lo fácil y oportunista. Esto es fútbol, va de resultados. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible", apuntó, tras lo que sostuvo que el parón va a servir a los rojiblancos "para tratar de recuperar esas sensaciones".

Un golpe de "autoestima" para Osasuna

La cara opuesta de la moneda la protagonizó Jagoba Arrasate, entrenador de Osasuna, quien sostuvo que "el equipo necesitaba un partido así y una victoria así". El técnico rojillo expresó su satisfacción por lo que supone el triunfo de sus pupilos, "sobre todo, a nivel de autoestima". "Los primeros 20 o 25 minutos han sido muy buenos", elogió el preparador, quien consideró que el fuera de juego que anuló el gol de Moncayola en el primer acto "está justo". "El equipo ha hecho un buen segundo tiempo, ha defendido bien", expresó. "Si te meten el 1-0, no sé qué partido habríamos visto, cómo nos habría afectado", reconoció el entrenador de Osasuna, quien también destacó que "la manera de defender el resultado -cuando se adelantaron- ha sido buscar el segundo".