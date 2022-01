Las notas de los jugadores del Granada CF ante Osasuna

Las rotaciones llegaron al Granada, pero no trajeron un triunfo rojiblanco. Robert Moreno decidió dar descanso a algunos de sus hombres más desgastados en lo que va de curso, empujado también por el ajustado calendario. Ante Osasuna, el técnico catalán introdujo tres novedades, una en cada línea salvo en la portería y en el frente de ataque, fijos Maximiano atrás y la dupla Molina-Suárez en punta.

Quini y Carlos Neva, titulares para el preparador rojiblanco, comenzaron el duelo en el banquillo. Entraron en su lugar Víctor Díaz, que sufrió las continuas galopadas de Manu Sánchez para doblar a Rubén García, y Sergio Escudero. Entre medias, Germán y Torrente mantuvieron su posición en el once para tratar de contener a un Budimir que monopolizó la presencia ofensiva de Osasuna.

Montoro regresó a la alineación para emparejarse con Milla en la creación del juego, pero la maquinaria se encasquilló. Collado entró en el lugar de Machís, pero fue desplazado a la media punta antes del descanso para desatascar. Puertas, de inicio en la izquierda, quedó en el flanco diestro, con Luis Suárez instalado en la banda contraria y Jorge Molina en punta.

Luís Maximiano: 6

No se le exigió demasiado, pero resolvió las situaciones en las que se vio obligado a actuar. No alcanzó con la palma de su mano el disparo ajustado de Moncayola en el gol anulado y no pudo hacer nada en los goles.

Víctor Díaz: 4

Echó en falta cierta ayuda durante el primer tramo del encuentro y al comienzo del segundo tiempo, sobrepasado por las incursiones de Manu Sánchez en ataque. Acabó sustituido.

Germán: 4

Algo descolocado, estuvo más desmarcado de las labores de cercar a Budimir. Le sufrió igualmente. Le ganó David García en el primer gol y soltó a Kike García en el segundo.

Torrente: 6

Al murciano le volvió a tocar controlar a la principal referencia del conjunto rival, pero en esta ocasión le ganó la partida. Lidió todo el partido con Budimir y, pese al protagonismo del bosnio, le contuvo bien.

Sergio Escudero: 5

El Chimy Ávila le generó más de un dolor de cabeza, si bien el argentino ocasionó más peligro en la búsqueda de una posición para el remate. Tomó más protagonismo en ataque, con peligrosos cambios de orientación.

Puertas: 4

Se activó con la reestructuración del conjunto rojiblanco. Tuvo dos ocasiones clarísima ante Sergio Herrera, pero no logró picar el balón en la primera y se durmió en la segunda.

Milla: 6

Algo desaparecido en el inicio, tomó el mando del equipo cuando Robert Moreno cambió el dibujo. Giró el juego a su antojo y creció hasta marcar el tempo del partido hasta el segundo tiempo.

Montoro: 4

Sin un escolta, pasó desapercibido, aun con la variación posterior del dibujo. Le faltó la claridad que le caracteriza. Como mediapunta no ejerció de visagra.

Álex Collado: 6

Entró en la alineación en el puesto de Machís, pero fue en la media punta donde realmente explotó sus virtudes. Tomó parte en la organización del juego rojiblanco y propició el volcado sobre la portería de Sergio Herrera. Fue sustituido al descanso.

Luis Suárez: 5

Descolgado sobre la banda izquierda con la reorganización nazarí, el cafetero volvió a derrochar garra, si bien sus cualidades no lucieron junto a la cal. Aun así, logró batir a Sergio Herrera, si bien un fuera de juego previo de Germán le impidió celebrar el gol.

Jorge Molina: 5

Deslucido por la poca actividad ofensiva de los de Robert Moreno, habilitó a Puertas para que este dispusiera de la mejor ocasión del Granada en todo el primer tiempo.

Robert Moreno: 4

Su equipo se vio superado de principio a fin por Osasuna y los cambios, tanto en la alineación como en su formación, no tuvieron reflejo en el encuentro.

Gonalons: 4

El francés entró en el descanso para liberar de tareas defensivas a Milla y Montoro, pero no logró sujetar las llegadas de Brasanac y Moncayola.

Machís: 4

El vinotinto saltó para volver a poner el 4-4-2 en liza y buscar la profundidad rojiblanca, pero no agitó ni un ápice el duelo.

Quini: 4

Reemplazó a Víctor Díaz para tratar de sellar la fuga en el costado diestro, pero no logró poner freno a los ataques por su banda.

Bacca: 3

En un intento de salvar los muebles, el colombiano entró para agitar el avispero, pero pasó inadvertido.