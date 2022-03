El interés del Barça y el futuro de Maximiano en la portería del Granada

El cancerbero rojiblanco repasa la actualidad junto a ESTADIO Deportivo y despeja dudas sobre su futuro

Luís Manuel Arantes Maximiano (Celeirós, 1999) llegó al Granada hace casi ocho meses para emprender su primera aventura no tan lejos de su Portugal natal. Con trece años se marchó a la cantera del Sporting Clube de Portugal, donde no ha dejado de crecer hasta ir superando categorías.

Ha sido también habitual en las convocatorias de las inferiores de la selección portuguesa. El guardameta ha compartido vestuario con cracks de talla mundial como Bruno Fernandes y ya sabe lo que es competir en competiciones continentales. Maximiano llegó a Granada como suplente de Aarón Escandell, a quien no tardó en quitarle la titularidad, pues de todos es sabida la calidad que aguarda esta joven perla que atesora el Granada CF.

Su temporada está siendo encomiable. Es, sin lugar a dudas, quien está sosteniendo al equipo en muchas ocasiones y por ello ya genera interés en equipos con mucho más poder económico y deportivo. Sí bien, esto viene de antes. Pues el FC Barcelona ya tenía en su poder informes sobre el cancerbero cuando formaba parte del Sporting CP.

Luís Maximiano ha atendido a ESTADIO Deportivo en una entrevista muy interesante que se dividirá en varias partes, para posteriormente ser publicada en su totalidad. Hasta en las charlas con los periodistas, 'Maxi' parece estar tan seguro como bajo palos, pues a la pregunta de si el portero rojiblanco siente que ha llegado el momento de dar un salto en su carrera, él lo tiene bastante claro.



El FC Barcelona, posible pretendiente de Maximiano



"Personalmente, no me gusta pensar mucho en el futuro. A mí me gusta vivir el día a día; mañana no sabes qué puede pasar. No sabes ni siquiera si podrá venir a entrenar. Disfruto de cada momento, de cada día, de cada entreno y de mis compañeros. Estoy aquí para intentar hacer mejor al club y para crecer también deportiva y personalmente. Al final, tengo 23 años. Todavía no he hecho nada en el fútbol. Intento mantener mi equilibrio y trabajar cada día más para seguir mejorando".

El meta también habló sobre uno de sus sueños más cercanos, la 'Seleção' portuguesa. Para la convocatoria correspondiente a la repesca ante Turquía. Anthony Lopes (sustituido por lesión por José Sá), Diogo Costa y Rui Patrício son los guardametas que han entrado en la lista de Fernando Santos.

- ¿No cree que ya es hora de que Fernando Santos eche un ojo a la portería de Los Cármenes?

- Creo que si sigo trabajando así el momento llegará. No es una cosa que piense mucho porque sé que va a llegar en un futuro próximo€

- ¿Se ve en el Mundial de Catar junto a otro exrojiblanco como Rui Silva?

- A cualquier jugador le gustaría representar a su país€ Y más en un Mundial. Falta rematar la clasificación, ya que estamos en la repesca y todavía no estamos clasificados para el Mundial de Catar. Las cosas en el fútbol cambian demasiado, nunca se sabe qué puede pasar.