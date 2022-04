Rubén Torrecilla, después de la debacle: su continuidad, el proyecto, y perdón a la afición

El conjunto rojiblanco salió derrotado de la final de este domingo ante el Levante UD

El Levante se mantiene vivo en su pelea por alcanzar la permanencia en LaLiga Santander al vencer este domingo por 1-4 al Granada, que sigue sin ganar en 2022 en su estadio y está cada vez más cerca de los puestos de descenso.

José Luis Morales lideró a un Levante que fue superior al Granada, sobre todo en el primer tiempo, con un tanto de penalti y sendas asistencias, a Dani Gómez y el francés Mickael Malsa en los otros dos goles, y forzando también la expulsión por doble amarilla en el minuto 55 del local Germán Sánchez.

El tanto del honor de Álex Collado en el minuto 90 permitía al Granada ganar el 'average' ante los levantinistas tras el 0-3 de la primera vuelta, aunque Roberto Soldado lo igualó de nuevo en el minuto 94 con el gol que cerró el choque.

Al término del encuentro, compareció ante los medios de comunicación Rubén Torrecilla. El técnico rojiblanco cree que el proyecto del Granada CF "no ha tocado fondo". "Mientras hay vida, hay esperanza y estamos fuera de los puestos de descenso. Quiero pedir perdón a la afición y a la gente que ha venido a Los Cármenes. Estoy muy jodido. Trabajamos muy bien durante la semana. Soy un luchador. Voy a intentar cambiar la dinámica. Tenemos que creer, aprender, mejorar y estar unidos".

Para el preparador del Granada, su equipo lo ha intentado con uno menos. "Hemos tenido ocasiones, pero es muy difícil. Lo psicológico nos ha hecho mucho daño. Hay que trabajar lo que hemos hecho mal y mejorar para el partido ante el Atlético de Madrid del miércoles", señaló.

Respecto a los jugadores, Torrecilla aseguró que son los primeros que están jodidos. Me duele esta situación. Tenemos que quedarnos con lo que hemos hecho mal. Hay que pensar y analizar para mejorar", resaltó.

Tras la dura derrota ante el que era colista, el puesto de Rubén Torrecilla queda en duda y se espera una larga tarde en los despachos del Estadio Nuevo Los Cármenes. El técnico rojiblanco quiere aislarse de todo ello. "Estoy a disposición del club. Me dejo la vida por el Granada. Hay que seguir, aprender y pedir perdón. No hemos estado al nivel".

Sobre la directiva, para Torrecilla está claro que hay "preocupación", pues lo que viene no es para menos. "Me preocupan las sensaciones del equipo y que no compitamos en momentos concretos. Si concedemos en Primera es muy difícil", lamentó.