Nico Rodríguez, nuevo director deportivo del Granada sobre Karanka, Segunda y el proyecto para regresar a Primera

El club ha presentado este martes a la nueva estructura deportiva

El Granada CF echa a andar poco a poco. Doce días después del dramático descenso a Segunda, la propiedad se pone las pilas para planificar el proyecto que devuelva al club a Primera.

Después de varios días en shock, la entidad ha comenzado a realizar los primeros movimientos. Toda la dirección deportiva de la entidad, encabezada por su director deportivo, Pep Boada; el secretario técnico, David Comamala; el jefe de ojeadores, Pep Mercader; y el responsable de la coordinación del fútbol base, Joan Torres.

Además, este miércoles, la propiedad anunció la destitución de Patricia Rodríguez, quien fuera directora general de la entidad nazarí. Esta misma mañana, el club ha anunciado la nueva estructura deportiva. Se trata de Alfredo García Amado, como director general, y de Nicolás Rodríguez Sánchez, como director deportivo.

Este mismo martes por la tarde, el Granada CF presentó a su nueva cabeza deportiva en la sala de prensa del Estadio Nuevo Los Cármenes. Las novedades, además de la estructura deportiva, fue la presencia de Sophia Yang, la cara visible de DDMC en España.

El nuevo director deportivo, Nico Rodríguez, tomará las riendas de la parcela deportiva con optimismo. "Me siento un privilegiado porque este gran club ha apostado por mí. Tenemos que hacer trabajo en equipo, unificar criterios. A la afición, transmitirle lo mismo, sabemos que un 30% de equipos que ascienden, queremos ser uno de ellos".

Sobre Karanka, "hay que escucharle. Que hablemos con él y tener un intercambio de opiniones. Durante esos seis partidos, ha puntuado mucho. Se merece respeto y que le escuchemos. Nos pondremos manos a la obra desde ya".

"No me ha dado tiempo de hablar con nadie, hemos respetado los tiempos. No procedía estar hablando con gente. Estamos abiertos a valorar todas las situaciones.

Hemos quedado en evaluar la gente que compone la estructura del club. Hay gente muy válida. Todo el mundo quiere contar con gente que le ha ido bien".

"No tenemos ninguna prisa, vamos a analizar con calma todos los perfiles. Facilidades no vamos a dar. La única operación que conocemos es la de Monchu".

"Lo más complicado es que es un mercado largo. Hay que saber que ante las salidas y las entradas debemos jugar y saberlo llevar".

Respecto a Montoro y Germán, "vamos por pasos. Queremos escuchar primero al entrenador. Escucharemos todas las partes. No quiero personalizar. El entrenador también tiene gran parte del culpa en esto". "Uno cuando trae su puzzle montado en la cabeza, puede cambiarle la perspectiva. Optimizar lo que hay en la casa y sacarle el máximo provecho".

"Tenemos que saber conjugar todo. Somos candidatos a ascender, con la dificultad que eso entraña. Hay que tener respeto por todos los equipos. No se debe generar una presión cuando el equipo esté fuera del descenso. Es innecesario para el entrenador y los jugadores. El objetivo es complicado, pero a ilusión no nos va a ganar nadie".