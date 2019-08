Awaziem: ´Casillas me dio la enhorabuena por mi llegada al Leganés´

El defensa central nigeriano Chidozie Awaziem se refirió a su llegada al Leganés como cedido desde el Oporto y reconoció que el guardameta español Íker Casillas, con el que coincidió en el club portugués, le dio la enhorabuena.

"Hablé con Casillas. Lo vio y me dio la enhorabuena por mi llegada al Leganés, estaba muy contento por ello. Me dijo que es un buen movimiento para mí. No he hablado mucho con él sobre sus problemas de salud pero sé que está bien", declaró durante su presentación además de afirmar que también le pidió referencias a su compatriota y ahora compañero de vestuario Kenneth Omeruo.

Asimismo se mostró satisfecho por la oportunidad que se le presenta: "Quiero agradecer al Leganés la confianza que han demostrado trayéndome aquí. Estoy muy feliz de representar este club y daré lo mejor. Creo que vamos a tener una buena temporada y que vamos a hacer historia".

En cuanto al recibimiento, señaló: "Es mi primera vez en España. He conocido a los compañeros y son todos muy agradables, me han aceptado muy bien y estoy muy feliz de compartir vestuario con ellos porque son todos grandes jugadores. He visto algunos partidos. Tengo el problema del idioma pero espero adaptarme tan pronto como pueda".

Preguntado sobre a qué delantero de LaLiga Santander le gustaría enfrentarse, resaltó el nombre del uruguayo Luis Suárez: "Da muchos problemas a los defensas. He visto muchos partidos del Barcelona y creo que es una de las mejores armas en ataque del equipo".

Awaziem estuvo acompañado en su puesta de largo del director deportivo Txema Indias, quien indicó: "La idea era traer un quinto central por el sistema con el que suele jugar el entrenador y hemos encontrado en él las características que buscábamos".

"Sé y soy consciente de que en Francia tiene buen mercado y tenía equipos interesados en él. Nos puede dar los dos perfiles, en derecha y en izquierda. Incluso puede jugar de lateral como le hemos visto en la Copa África. Tiene velocidad, fuerza y creo que va a sumar mucho esta temporada", declaró.