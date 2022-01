Vadillo, Febas... Así continúa el plan del Málaga para enero.

Como un cohete, así ha ido el Málaga CF en estos primeros días del mercado de enero, una vez que la FIFA le diera el beneplácito para reforzarse en la presente ventana de transferencias.

Una vez solucionado el impago que el conjunto blanquiazul contraía con el arquero turco Cenk Gönen, el máximo organismo del fútbol a nivel mundial retiró la sanción impuesta de tres ventanas sin poder fichar. Un pistoletazo de salida que Manolo Gaspar y su dirección deportiva han aprovechado para reforzar el plantel dirigido por José Alberto López con rapidez.

Álvaro Vadillo y Aleix Febas ya están en Málaga a disposición de José Alberto, siguiendo todo el plan establecido tras unas duras semanas de trabajo mientras que la FIFA permitía avanzar en refuerzos. Ahora, con el camino allanado, el plan sigue y Manolo Gaspar sigue manos a la obra en busca de esos futbolistas que puedan mejorar lo que hay actualmente.

La idea, en consonancia con el cuerpo técnico, es encontrar un central y un delantero centro que vengan a sumar. Algo que no se antoja del todo sencillo en un mercado como el de enero, en el que se exige rendimiento inmediato. De ahí que no se fiche por fichar. No se trata de una cuestión numérica; si no mejoran lo que hay, no vendrá nadie. Unas incorporaciones que, como hasta el momento, seguirán bajo la fórmula del préstamo o libre, lo que complica aún más el rastreo, al limitarlo en exceso.

El Málaga CF no tiene actualmente limitaciones en cuanto al límite salarial, pues tiene margen gracias a los fondos de CVC, pero en la entidad blanquiazul miran con lupa las cuentas y priorizan el ahorro, dejando prevista una mayor inversión en fichajes para el próximo verano. Y es que en La Rosaleda hay presupuestado unos 2'5 millones de euros para invertir en fichajes el próximo verano, así como otros 2'5 kilos en el siguiente; es decir, en 2023.

El límite salarial del Málaga CF, tras el acuerdo con CVC, está oficialmente (según LaLiga) en unos 12'7 millones de euros tras el acuerdo con CVC, mientras que el conjunto blanquiazul se ha gastado unos ocho kilos (6'2 en plantilla inscribible y 1'8 en no inscribible). Le quedarían, aproximadamente, unos 4'7 millones, que es lo que pretende repartir en los dos próximos veranos.

Posibles salidas en enero

También habrá que tener en cuenta, lógicamente, las posibles salidas que el plantel malaguista sufra, tanto ahora, en enero, como en los futuros mercados. En lo que compete al actual, que es el que prima en estos momentos, podría darse el adiós de dos de sus efectivos. Se trata de Jairo Samperio, que acaba contrato el próximo 30 de junio y que podría acelerar su marcha, e Isma Casas, cuya salida, o no, dependerá de cuánto juega en estas fechas.