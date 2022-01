Derrota del Málaga ante el amistoso ante el Waasland-Sportkring (0-1)

El Málaga ha cerrado la semana antes de disfrutar de un fin de semana de completo asueto con un partidillo de entrenamiento en La Rosaleda ante el Derrota del Málaga en el amistoso ante el Waasland-Sportkring, equipo de la Segunda división belga que se ha impuesto por la mínima, 0-1, gracias a un gol de penalti de Kevin Hoggas en el minuto 60.

Como suele ocurrir en este tipo de amistosos, lo más importante no era otro que dar minutos a los jugadores menos habituales y ver cuál es su estado de forma y ritmo competitivo más allá de las habituales sesiones. No es lo mismo entrenar que competir, aunque esto haya sido considerado como una actividad más dentro del entrenamiento. No ha estado Iván Calero, muy próximo a cerrar su cesión al Alcorcón.

El once inicial que ha dispuesto José Alberto ha estado formado por: Dani Barrio; Ismael Casas, Moussa Diarra, Lombán, Cufré; Ismael Gutiérrez; Jairo, Jozabed, Febas, Antoñín; y Sekou. Los primeros 45' han transcurrido sin ocasiones claras, pero con alternativas para ambos equipos. Aun así, el resultado al descanso ha sido de 0-0.

En la segunda mitad, Moussa, Jairo y Sekou Gassama dieron paso a Peybernes, Kevin y Roberto. A pesar de la igualdad, un penalti sobre la hora de encuentro fue aprovechado por Kevin Hoggas para adelantar al conjunto belga. En ese mismo instante se volvieron a realizar modificaciones en el once. El equipo quedaba así: Dani Barrio; Víctor Gómez, Escassi, Peybernes, Javi Jiménez; Paulino, Ismael Gutiérrez, Ramón, Kevin; Brandon y Roberto.

Ahora, dos días de asueto por delante para recargar baterías y comenzar el lunes la preparación del encuentro que le medirá el sábado 22 de enero al Ibiza, que llega en buena racha tras la contratación de Paco Jémez como entrenador.