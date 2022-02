Sin proyecto y "jodido" por la destitución de José Alberto

El director deportivo, dolido por los resultados que le llevaron a prescindir de JAL

El tiempo le está dando la razón a José Alberto López y quitándosela a Manolo Gaspar. Dentro de tres días se cumplirá un mes desde la salida del técnico asturiano del banquillo blanquiazul. La racha negativa que llevaba el equipo y la presión popular de una grada crispada por los resultados llevó a su destitución por parte del director deportivo.

Su lugar pasó a ocuparlo Natxo González con el fin de voltear la dinámica pesimista. Pero lejos de transformarla, está empeorando con creces los números de José Alberto López. En declaraciones para Onda Cero Málaga, Manolo Gaspar fue cuestionado por la actualidad que rodea al club. También por el motivo que llevó a prescindir del anterior entrenador.

Resultados. Es la palabra y razón del cese de José Alberto. Así lo afirmó el paleño: "Creo en el trabajo de José Alberto López y cómo prepara los partidos. Es un entrenador que tiene mucha hambre. Me jode que no hayan salido las cosas. El vestuario no tiene culpa, fueron los resultados". Llama la atención la mención al vestuario, el mismo que supuestamente le habría hecho la 'cama' para forzar su salida. Solo supuesto.

Ahora, con Natxo González en el banquillo la película es más terrorífica si cabe con solo un punto conseguido de los doce puntos disputados hasta el momento. De hecho, nunca antes durante esta temporada se había registrado peores números que los del vitoriano, señalado por parte de la afición, que incluso pidió por redes sociales la vuelta de José Alberto López.

Mientras que llueve sobre mojado, Manolo Gaspar también se refirió a Natxo y el porqué de su elección. "Para los jugadores que teníamos de bastante pie le viene bien un técnico que quiera la posesión, y su estilo de juego es el más acertado. También por la calma que tiene que es fundamental en estos momentos. Lo cierto es que siempre trastoca cambiar de entrenador".

En la búsqueda de soluciones que le lleven a su primera victoria, a Natxo se le acaba el tiempo y el comodín de la adaptación. Con contrato en vigor hasta final de temporada, parece difícil imaginar un Málaga con el actual técnico la próxima campaña 2022/23. La misma para la que "no hay proyecto", según el propio Manolo Gaspar. Llama la atención, pues ya en el mes de diciembre el propio José Alberto López declaró que este era un "proyecto a dos años". Ambigüedades y cambios de discursos que hoy son motivo de enfado para el aficionado blanquiazul. Aunque todo, al fin y al cabo, se ceñirá en si entra o no la dichosa pelotita.