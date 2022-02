Tres pilares del Málaga CF en riesgo de ser sancionados

Tres titularísimos para Natxo podrían ver la quinta amarilla en el momento más importante de la temporada

Cada partido del Málaga CF tiene más color a final que el anterior. Aunque ni mencionar dicha palabra quiere todavía el vestuario -así lo reflejó Alberto Escassi durante la comparecencia previa al encuentro contra el Cartagena-, la realidad es que cada vez urge más sumar de tres. Sumergido en una grave crisis de resultados, los boquerones no consiguen salir a flote en este 2022. Solo una victoria registran en este nuevo año. Una racha que le ha llevado a mirar con miedo al descenso cuando la afición se ilusionaba con unos puestos de Playoff que estuvieron bastante cerca.

Con nerviosismo, aunque con la tranquilidad de que la situación depende de los propios jugadores, los próximos cuatro duelos del Málaga CF son claves para cumplir con el objetivo de la permanencia. Cartagena y Ponferradina en La Rosaleda más Amorebieta y Fuenlabrada a domicilio son los compromisos más cercanos y que pueden decantar hacia un lado u otro de la balanza las aspiraciones del conjunto dirigido por Natxo González. Importante para el técnico poder contar con todos los activos de la plantilla para competir con más argumentos y oportunidades.

No es baladí el asunto, pues sin ir más lejos no estará para esta siguiente cita el defensor con más nivel del equipo, Juande Rivas. El central sigue sin encontrar una regularidad después de su lesión en el gemelo interno de la pierna derecha. Esto es en el apartado de lesiones, donde no se cuenta a la estrella del Málaga CF, Luis Muñoz, que ya se encuentra corriendo sobre el terreno de juego y con abril entre ceja y ceja para estar en plenas condiciones y a disposición del vitoriano.

Pero lo que más preocupa al entrenador a corto plazo y para los mencionados partidos es el apartado de las sanciones. Y es que son tres los pilares del cuadro blanquiazul los que están apercibidos de sanción si ven una amarilla más. Son los casos de Víctor Gómez, Javi Jiménez y Alberto Escassi. Tres titularísimos durante toda la temporada. Ambos laterales cuentan con cuatro cartulinas, por lo que una más les costaría la penalización de un partido.

También para el capitán malacitano. El paleño suma un total de nueve amarillas, siendo el jugador más amonestado de la plantilla. Su trabajo de contención y ayuda a la defensa le obliga en muchas ocasiones a frenar con faltas que, a la postre, conllevan castigo. Un problema mayúsculo para Natxo González, que no cuenta con los suficientes efectivos para reemplazar a los tres hombres con posibilidad de cumplir ciclo de amarillas.

Lista con las amarillas totales por parte de cada jugador:

Alberto Escassi: 9

Paulino: 7

Peybernes: 5

Genaro: 5

Brandon: 5

Jozabed: 5

Javi Jiménez: 4

Víctor Gómez: 4

Luis Muñoz: 4

Sekou Gassama: 3

Dani Martín: 3

Juande: 2

Kevin: 2

Jairo: 2

Antoñín: 2

Lombán: 2

Chavarría: 2

Cufré: 1

Ismael Casas: 1

Dani Barrio: 1

Ismael Gutiérrez: 1

Ramón: 1