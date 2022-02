Natxo apela a la "valentía y solidez" para derrotar al Cartagena

No podemos dejar de ser valientes. Con esta frase inicio la comparecencia Natxo González en la previa del encuentro entre Málaga y Cartagena. Un partido con tintes de final para los boquerones, sumidos en una racha negativa que está durando más de lo previsto. El vitoriano, más serio de lo habitual, atendió a los medios de comunicación "convencido" en revertir la situación actual. "Hay cambios en los que llega un entrenador y los siguientes partidos se ganan. Y luego se vuelve un poquito a caer. Luego hay otros en los que llegas, no hay efecto inmediato y creas un efecto más sólido a corto plazo como es el tiempo que queda de temporada. Me hubiera gustado tener nueve puntos nada más llegar, pero creo que estamos creando algo sólido", afirmaba el dirigente.

Resumido en ganar y calmar la tensión que rodea al vestuario, el aspecto emocional y la fortaleza mental juega un papel importante en este tramo de temporada: "Reforzando lo que estamos haciendo bien. No somos tan malos como podemos parecer. Sabemos que estamos haciendo cosas mal, pero hay que reforzar lo que hacemos bien. En cada entrenamiento buscamos tareas y contenidos para ayudarles a que las tomas de decisión sean las correctas. ¿Qué puedo recriminarles en el día a día cuando lo dan todo? Es un tema de toma de decisiones y ahí hay que ayudar".

Sin conocer la victoria desde su llegada a los banquillos hace ya más de un mes, es en La Rosaleda el lugar idóneo para obtener la primera. "La percepción que tengo es que la gente va a venir a ayudar al equipo inicialmente. A partir de ahí, nosotros tenemos que alimentarlos para que nos sigan ayudando. Si no, comenzará la crítica. La percepción que tengo yo es que todo el mundo es consciente de que necesitamos a la afición, y seguro que vienen a ayudarnos", decía sobre la importancia que tiene la grada en el duelo del lunes.

El rival, el Cartagena, cuenta con uno de los grandes artilleros de LaLiga SmartBank. No es otro que Rubén Castro. Para él tuvo palabras de afecto y admiración el entrenador blanquiazul: "Es espectacular. Es el mejor delantero de la categoría a nivel táctico con mucha diferencia. Cómo se mueve y encuentra el espacio, cómo se mete entre centrales. Eso en la categoría solo lo tiene él. No lo vamos a descubrir ahora, y el nivel que está mostrando es increíble. La capacidad táctica que tiene y cómo entiende el juego, además de cómo los demás están conectando con él".

Precisamente, sobre el Cartagena también habló Natxo, un equipo que llega con una serie de resultados adversos: "El análisis que hacemos es como el de cualquier rival. El Cartagena tiene una serie de resultados negativos, está cercano al playoff. Es la categoría. El más regular está arriba y el que no, abajo. Es una realidad y pasa con muchos equipos. A partir de ahí, es un equipo potente, con muy buenos jugadores. Con talento, con velocidad, con experiencia. Va a pelear por estar entre los mejores sin duda alguna".

Por último mencionó el futuro cercano de su equipo en este último tramo: "¿Por qué no podríamos tener unas últimas jornadas buenísimas? En eso creo y en eso estamos. Me hubiera gustado empezar mejor, pero hay que pensar que cuando entras a un sitio hay que ver el tiempo que queda. Si hubieran quedado 8 jornadas no habría marcado los mismos objetivos que hago con 18 jornadas desde que llegué. Parece que el efecto del entrenador no es positivo, pero igual estamos creando algo sólido para esas 10-12 últimas jornadas. El tiempo dirá si es así o no".