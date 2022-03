Febas, hundido tras la derrota: "No me puedo venir abajo"

El centrocampista pasó por zona mixta para analizar el encuentro del Málaga frente al Huesca

Aleix Febas es el reflejo del (des)ánimo de toda la ciudad. Cabizbajo y serio en la zona mixta del estadio de La Rosaleda, el centrocampista analizó de forma breve y concisa el encuentro con derrota final contra el Huesca. "Personalmente estoy muy jodido", era la frase inicial del último en llegar a la Costa del Sol. "Hay que saber llevar estas situaciones. No me puede afectar tanto un gol encajado", reconocía haciendo autocrítica un Febas que pasó a un rol más defensivo.

Resumido el partido en la falta de gol de los locales, admitió que es el gran motivo de penalización del Málaga: "Pasa lo de siempre, las jugadas nos condenan y, mentalmente, el equipo con el 0-1 se ha venido muy abajo. La primera parte ha sido buena y la segunda€ Estamos sufriendo mucho, porque ni salen los resultados. No me puedo venir abajo, hay que insistir hasta que llegue el gol".

Para gol el primero encajado. Un fallo garrafal de Dani Barrio al que salió a defender y proteger el mismo Febas: "Él es el primero que quería venir a rueda de prensa, no se esconde. Es un fallo que puede tener cualquiera, pero en el portero se ve más". Por último, reflexionó sobre el crecimiento del juego del equipo pese a que no lleguen los resultados: "Desde el partido del Cartagena estamos a un buen nivel, pero nos falta algo para marcar goles. Si no los marcas, no tienes victorias. Somos dominadores en la mayoría, pero no acabamos de llegar o de marcar. Personalmente estoy muy jodido, hay que llevar estas situaciones. No me puede afectar tanto un gol. También me siento muy a gusto con la ciudad y los compañeros, pero esto nos está condenando".

Dentro de cinco días, el próximo viernes, abrirá la jornada el Málaga en Montilivi ante el Girona. Un encuentro donde Febas regresará a su posición natural, más cerca del área contraria, lugar donde más peligro genera. Será importante su rendimiento, pues parte de las opciones de vencer pasa por el buen hacer de un Febas que hoy no pasó del suficiente.