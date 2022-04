Pablo Guede, enamorado de La Rosaleda: "Este es el Málaga de toda la vida"

El técnico argentino destacó muchas cosas positivas del encuentro pese a la derrota 1-3

Polémica victoria del Eibar en La Rosaleda con varias acciones dudosas y dos intervenciones cruciales del VAR. Un encuentro marcado por la decisión arbitral y de la que no quiso entrar Pablo Guede, que avisó que "no habla de los colegiados". El técnico argentino se mostró satisfecho por el trabajo y esfuerzo de sus jugadores pese a marcharse de vacío.

"Es verdad que hemos sido superiores esos minutos. Hay que dividir el partido en dos: empezamos bien, atacando y defendiendo como queríamos. Y en cinco minutos se te va todo, no es una queja. Hicimos un buen trabajo. Vamos para arriba, escalando en el tema de la intensidad y solo tengo que felicitar a los jugadores por jugar contra el líder así durante sesenta minutos, por algo están ahí arriba. No te perdonan y solo nos queda seguir", analizaba en profundidad el encuentro con resultado final 1-3.

La afición, una vez más, no cesó en su intento de apoyar al equipo. Más de 17.000 almas estuvieron presentes en Martiricos: "Hubo un momento en el que explotó La Rosaleda, eso significa que los jugadores transmitieron algo. Esto es el Málaga, la gente respondió de forma maravillosa, porque lo dejamos todos con un resultado adverso. Este es el Málaga de toda la vida".

Polémica arbitral donde no quiso participar: "Para que nos vayamos conociendo, de los árbitros no hablo. Si lo hizo bien o mal, no lo veo para evaluar una jugada. Si expulsan a Escassi es porque algo hay, ser árbitro es muy difícil. No sé si se equivocó, no lo vi. Hay que analizar por qué nos quedamos con diez. Y si cometimos un error, no volverlo a hacer".

"Cuando nosotros cometamos fallos para perder, lo diré. Creo que ha sido más mérito del Eibar que fallos nuestros. Han sabido jugar muy bien y todas las acciones han sido gracias a ellos. Genaro estaba donde tenia que estar, se la pusieron en la cabeza y Fran Sol cabeceó muy bien. Eso es acierto de ellos", elogiaba al rival, líder en solitario de LaLiga SmartBank.

A pesar de la derrota, se sacan muchas cosas positivas del partido blanquiazul: "Si puede generar este partido un efecto negativo. ¿Cómo corrió y metió el equipo? No. La tuvimos ahí para empatar al líder. Lo negativo es el resultado, todos queremos ganar, pero se pueden sacar cosas positivas: la actitud, el querer atacar€ pero esto es fútbol".

Brandon Thomas, de los mejores del Málaga: "Hizo un buen gol, pero resalto el cómo habíamos trabajado esa jugada, eso nos llena de orgullo. El trabajo que hicieron el resto de compañeros para que estuviera en esa posición es lo que me pone más contento". En la línea de mención individual, también destaca el partido de Dani Martín: "Está haciendo lo que tiene que hacer: parar. Los porteros rivales también salvan. Después de nuestro gol siempre llegan a portería: con el Valladolid pasó, Leganés nos dieron al palo y hoy igual".

Por último, reflejó su opinión sobre los perseguidores más directos del Málaga: "No sé cómo quedaron. Solo pienso en Las Palmas, no va a ser fácil. Tenemos que seguir. Descansar mañana y ya a planificar la semana. Vamos a una cancha de un equipo que ataca muy bien, de los mejores".