Pablo Guede sobre Las Palmas: "Hasta sin cometer errores te la pueden liar"

El técnico aclaró la situación con Adrián López, Chavarría o la posición de Genaro

No hay nada hecho todavía. Queda mucho por trabajar para obtener el objetivo de la permanencia. Así lo reflejó Pablo Guede en rueda de prensa con motivo al próximo encuentro liguero. "No es real. Si ganamos y el Amorebieta pierde, no nos salvamos. Queda seguir pase lo que pase. No me voy a mover de esta reflexión", decía el técnico argentino para abrir la comparecencia.

Bien sabe Guede que no será fácil el partido contra Las Palmas. Parte de las opciones del equipo pasa por el grado de concentración durante los 90 minutos: "Aunque no cometas errores tenemos que tener los cinco sentidos puestos en el partido. Y aún así te la pueden liar hasta sin cometer errores. Tienen jugadores de mucha calidad. Pasa mucho la concentración que tengamos para ganar".

La realidad es que ha cambiado mucho el vestuario bajo las directrices del argentino. Su función es la de seguir progresando, aunque se centra más en reforzar las virtudes: "Cuando llegué me centré en aspectos que creía que eran los fundamentales. Intensidad y buscar portería contraria. A partir de ahora tenemos que ir paso a paso, no nos podemos volver locos. Hay que seguir insistiendo en lo que estamos haciendo bien y mejorarlo más".

Tendrá Guede que reconstruir una defensa en horas bajas ante las ausencias para este viernes. Colocar a Genaro en el central es una opción bastante real: "Lo de Genaro contra el Eibar no fue un parche, trato de evitar los parches. Genaro juega de central y ya lo tuvimos entrenando en ese lugar. No lo tengo decidido. No sé si jugará en esa posición".

Entre los nombres propios a los que hizo referencia destacan el de Chavarría y Adrián. Dos delanteros que están sufriendo un calvario con las lesiones y pequeñas molestias: "Lo de Adrián fue una lesión muscular y eso es lento. Es complicado pero se está recuperando. Para esta semana no estará. Prefiero que haya tranquilidad. En cuanto a Chavarría, lo veo muy bien. Me lo llevaré convocado como hice con Luis. Se merece el premio de venir. Que esté con nosotros después del parón que tuvo".

Por último, el técnico aseguró su compromiso con el club. No con palabras, sino con hechos. Como acudir al vestuario del filial o abrir las puertas de los entrenamientos a Funes: "Funes tiene las puertas abiertas siempre. Vienen todos. Lo mismo que con el capitán, que fuimos a hablar con el filial antes del partido. Todos somos el Málaga. Cuanto más unidos estemos es mejor. Lo único que les pido a cambio es que traigan algo de comer (risas)".