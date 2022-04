Antonio Hidalgo y Peragón, los últimos protagonistas en Gran Canaria

El Málaga no gana en Gran Canaria desde el año del ascenso a Primera División

Mucho ha llovido desde la última victoria del Málaga CF en la casa de Las Palmas. Más de una década ha transcurrido desde que Antonio Hidalgo y Peragón fueran protagonistas principales en Gran Canaria para llevar hacia la Costa del Sol los tres puntos. Desde entonces y hasta día de hoy, las visitas de los blanquiazules se cuentan por empates y derrotas, da igual la categoría de la que se trate.

Este precedente tiene como fecha el 9 de marzo de 2008. Con ambos equipos en Segunda División, el conjunto dirigido por entonces por Juan Ramón López Muñiz obtuvo un 1-2 valioso para conseguir aquella temporada el ascenso a la máxima categoría del fútbol español. En el minuto 10 de partido, Antonio Hidalgo ponía el primero en el electrónico, el cual no se volvería a mover hasta que Roberto Peragón abriese más distancias con el segundo del Málaga.

Ya en el minuto 89', Marcos Márquez de penalti pondría el 1-2 final. Dicho encuentro contó con Goitia; Jesús Gámez, Rossato, Weligton, Álvaro Silva; Apoño, Cheli, Eliseu, Antonio Hidalgo; Baha y Peragón como titulares en un once bastante ofensivo para la filosofía de Muñiz. Fue este el último precedente con triunfo del Málaga en el Estadio Gran Canaria.

Desde aquella alegría, el Málaga jugó -entre Primera y Segunda División- seis veces más en el hogar canario sin conocer la victoria. Tres empates y tres derrotas, o lo que es lo mismo, tres puntos de los dieciocho disputados. Un bagaje bastante preocupante en las visitas del cuadro boquerón.

En la retina y memoria malaguista aún colea la derrota que ponía pie y medio a los blanquiazules en Segunda División. Un encuentro en el que Halilovic en el minuto 90 de partido terminó de hundir las opciones de permanencia del equipo dirigido por José González. Al igual que el Málaga, Las Palmas también descendería a final de curso, justo una posición por encima de los de Martiricos.

En busca de nuevos protagonistas para ganar en Gran Canaria



Pero no todo es pesimismo. En las dos últimas veces que el Málaga jugó contra los amarillos en su hogar, no se ganó, aunque tampoco se perdió. Un 0-0 y un 1-1 son los últimos resultados obtenidos por los andaluces en las islas. La realidad hoy es distinta, con Las Palmas luchando por el objetivo de alcanzar los puestos de Playoffs de ascenso, y el Málaga luchando por no descender a Primera RFEF. Dependerá de ello, en parte, conseguir un buen resultado en tierra hostil. Aquel lugar que conquistó por última vez Antonio Hidalgo y Peragón.