La especial diferencia entre el Málaga y sus rivales que podría valer una permanencia... O un descenso

Los blanquiazules, a diferencia de los perseguidores, jugarán un partido más como visitantes

El nivel de nerviosismo en el malaguismo está por las nubes. También lo está en tres aficiones más que velan por el futuro próximo de sus respectivos equipos. Permanencia o descenso. Todo en juego en estas tres últimas jornadas con lo que supone.

Con el calendario en la mano, existe una especial diferencia entre el Málaga, y Sporting, Real Sociedad B y Amorebieta. Se trata, nada más y nada menos, del escenario que tienen para 'bailar' hasta la última jornada. Y es que el cuadro de Pablo Guede es el único de los mencionados al que sólo le queda un partido en casa.

A los otros tres le quedan dos encuentros en casa por uno a domicilio. Es un dato a tener en cuenta, pues, a priori, siempre conviene jugar en tu hogar y con tu afición cuando lo que hay en juego es de tal prestigio como mantenerse un año más en la categoría de plata del fútbol español. Importante, pero no trascendental.

No será determinante también por los anteriores precedentes. Sobre todo para el Málaga, que no sabe lo que es ganar en Martiricos desde el pasado mes de noviembre. Es decir, todavía en este 2022 los aficionados no conocen la victoria en casa. En la misma línea con Guede, sí que es a domicilio donde se están sacando los triunfos.

De ahí que no asuste tanto el calendario restante de los blanquiazules. Desde la llegada del argentino al banquillo hace cuestión de un mes, la versión del equipo lejos de la Costa del Sol ha mejorado muchísimo. Una victoria y una derrota, aunque bien pudo ser un empate si Roberto hubiese acertado en su remate. Tenerife, Burgos y Lugo serán los rivales del Málaga en su lucha por la permanencia.

Calendario del Málaga y sus rivales en lo que resta de temporada



Málaga CF:

Tenerife (V)

Burgos (L)

Lugo (V)

Sporting de Gijón:

Girona (L)

Fuenlabrada (V)

Las Palmas (L)

Real Sociedad B:

Almería (L)

Huesca (V)

Zaragoza (L)

Amorebieta:

Huesca (L)

Cartagena (V)

Ponferradina (L)