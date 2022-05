Tebas sobre la importancia del Málaga: "Sería un duro golpe si desciende"

El presidente de LaLiga habló sobre la situación y viabilidad del club blanquiazul

Aprovechó Javier Tebas su llegada a Málaga para comentar y dar luz a la situación actual del conjunto boquerón. Con motivo de la presentación de LaLiga Genuine Santander, el presidente de LaLiga tuvo oportunidad de hablar sobre el club.

"El Málaga ya es conocido desde hace unas temporadas, ha entrado en una línea muy coherente con su situación, con lo que hay. Deportivamente le limita, pero se trabaja en que pueda continuar para siempre. Ahora le deseo la mejor suerte en las jornadas que quedan para que cumpla sus objetivos y para que la afición pueda ver ahí, le tengo que desear suerte a todos los equipos en estas jornadas", afirmaba Tebas. Y es que hace no mucho no se podía contemplar un descenso a Primera RFEF por la viabilidad y supervivencia de la Entidad.

La misma que ya no peligra y que seguiría con vida en caso de bajar de categoría. Algo a tener muy en cuenta dada la situación actual del Málaga CF. "Sería un duro golpe porque es una pérdida importante de ingresos, pero tal y como lo tiene el Málaga estructurado, podrá estar, no sin apuros", apuntaba el máximo dirigente de la Patronal.

Entre las razones de esta mejoría económica destaca la incorporación del CVC por parte de LaLiga. Una inyección de ingresos que a equipos como el Málaga les resuelve muchos conflictos: "Una parte fue para deuda, si no recuerdo mal el Málaga está con temas de infraestructura, de ciudad deportiva, con proyectos que si no llega una inversión de este tipo jamás hubiesen prosperado. El dinero es finalista, ya sabemos que el mundo del fútbol el día a día es muy complicado y si no es el dinero finalista acaba en la inflación de jugadores. Lo hemos evitado y estamos consiguiendo que se hagan nuevas ciudades deportivas, nuevos estadios, se digitalicen clubes, estadios... El dinero es finalista para eso".

Admirado por Tebas desde que llegó al cargo, la labor incansable del administrador judicial José María Muñoz fue digna de mención por parte del presidente de LaLiga. "Del Málaga puedo destacar a José María Muñoz por los resultados de su gestión y a pesar de las limitaciones que tiene el club. Para mí es extraordinario lo que está haciendo y no tengo nada más que felicitarle. Es un hombre muy valorado en LaLiga y entre los clubes. Es un hombre muy riguroso y sabe muy bien lo que tiene entre manos. Parecía que le costaría adaptarse y no, es un ejemplo de gestión y cómo hay que hacer las cosas. Él se ha sabido rodear de gente para tomar ese tipo de decisiones. El fútbol es muy difícil, más aún con las limitaciones salariales que tiene para la confección de su plantilla. Hay que saber rodearse bien y también tener un pelín de suerte. Sus limitaciones comparadas con otros clubes le hacen estar muy lejos".

Por último comentó la situación de tener la figura de un administrador en vez de un presidente como tal: "Sinceramente, todos los clubes ya tienen directores generales y administradores que buscan la gestión como la hace José María. Hoy en día el fútbol está mejor gestionado y profesionalizado. Hay que recordar que desde LaLiga se establecen los límites y sobre ese margen se tienen que mover todos. Las normas hay que estudiarlas para dominarlas y José María las domina como otros directores generales. Pero luego hay que saber optimizar y tener el factor a favor de que los jugadores elegidos tengan el máximo rendimiento posible. Es una forma de gestionar".