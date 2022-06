"Ha rechazado todas las ofertas para seguir en el Málaga CF"

El entorno del futbolista ha añadido que cuenta con toda la confianza de Manolo Gaspar, director deportivo de la entidad de La Rosaleda

El nuevo proyecto deportivo del Málaga CF está levantando cierta expectación después de que haya dejado atrás la pasada tumultuosa temporada en la que coqueteó peligrosamente con el descenso a Primera RFEF. Para no repetir una situación similar o parecida, Manolo Gaspar, director deportivo malaguista, está trabajando intensamente para darle a Pablo Guede, entrenador blanquiazul, el mejor equipo posible para que mire hacia la parte alta de la clasificación en vez de a de abajo. Esa estrategia no sólo se basa en fichar, como los ya conseguidos Manolo Reina o Juanfran Moreno, sino que también pasa por mantener a futbolistas que fueron importantes aunque no dieran el nivel esperado. Eso ocurre con Mathieu Peybernes, central francés del Málaga CF, quien hoy ha hecho una declaración de amor a la escuadra de La Rosaleda, afirmando que su futuro pasa por quedarse en la ciudad de la Costa del Sol.



No ha sido directamente el propio Mathieu Peybernes, sino que la nota la ha proporcionado su representante, que ha atendido a los micrófonos de la Deportes Cope Málaga.



"Peybernes se está entrenando en Toulouse. El 4 de julio va a iniciar la pretemporada con el Málaga. Ha rechazado las ofertas que tiene para seguir en el proyecto del Málaga. Tiene el apoyo de Manolo Gaspar", ha asegurado Francois Saadi, representante del defensor galo del Málaga CF, quien hace público así su compromiso con el proyecto andaluz.





A susde edad, cumple 32 en octubre,cumple contrato con elen verano depor lo que este mercado de fichajes es el último en que el conjunto depuede conseguir algún beneficio económico por un futbolista que llegó durante el estío de, en calidad de agente libre, procedente de la, en donde no le veían hueco.Durante el curso futbolístico pasado, Mathieu Peybernes fue uno de los futbolistas más utilizados de la plantilla dela pesar de la inestabilidad deportiva que tuvo la entidad, por donde pasaron tres entrenadores distintos., quien sigue durante este curso. El zaguero galo sumóenacumulandoen los que marcó. También jugóen la, disputandoPor el momento, habrá que esperar un poco para ver qué ocurre con el futuro deportivo del futbolista francés, aunque su entorno asegura que quiere quedarse en