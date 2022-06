El Ayuntamiento de Málaga ayudará económicamente al club para subir a Primera

Así lo ha reflejado su alcalde en redes sociales, muy cercano a la entidad futbolística de Martiricos

El alcalde de Málaga, Paco de la Torre, siempre ha mostrado su interés por el equipo de fútbol de su ciudad. Ayer se pronunció en redes a través de un tweet donde mostraba la predisposición del Ayuntamiento de Málaga para modificar su presupuesto y ayudar económicamente al Málaga CF para lograr el ascenso a Primera división.

La cantidad presupuestada por el Ayuntamiento de Málaga ascendería a 1.500.000 euros, además de IVA. Con este dinero, el alcalde asegura que provocaría un incremento de tres millones de ingresos "en colaboración público privada que permita aspirar a subir a Primera división".

Además de esto, Paco de la Torre ha analizado los beneficios que obtendría el Ayuntamiento en el caso de que el equipo ascendiese a Primera división y cómo quedaría saldada la deuda con el club. "Si el Málaga CF consigue subir a Primera, el Ayuntamiento de Málaga reducirá en la siguiente temporada esta aportación a la mitad, habida cuenta del importantísimo incremento que se produciría en los ingresos que el Club recibe de LaLiga con cargo a los derechos de Televisión", añadía el acalde.

Paco de la Torre siempre se ha mostrado muy activo con el equipo de fútbol de su ciudad, ya que sabe que levanta muchas pasiones a los malagueños. Durante la salvación, el alcalde se mostró muy duro con el equipo: "Sigue en Segunda por méritos del Huesca".

No solo ha atizado alguna que otra vez al equipo, sino también a su administración y a Al-Thani. "La ciudad es de primer nivel en muchas cosas y necesita que el club también lo sea. Hay limitaciones por los temas judiciales. El señor Al-Thani lo dilata todo, no se presenta a nada. Esa orden de búsqueda y captura internacional la trata de evitar. Pero llegará. Que se termine este tema tan engorroso", decía Paco de la Torre en radio.

Las palabras del alcalde malagueño no han sentado del todo bien a los habitantes de Málaga, que han mostrado su opinión contentando directamente al alcalde en redes. Sobre todos los menos futboleros, que han dictaminado que ese presupuesto podría destinarse a otros asuntos de la ciudad. "Como aficionado al fútbol, muy bien. Pero con la que está cayendo en este país, ¿por qué no se lo da a los más desfavorecidos, que les permita subir si calidad de vida. En definitiva, ese dinero es del pueblo y no para ayudar a incrementar los ingresos a un equipo de futbol", decía un malagueño contestando al alcalde.