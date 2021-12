0-2. Angel clasifica al Mallorca en la prórroga

Segovia, 1 dic (EFE).- El Mallorca se clasificó para la siguiente ronda de la Copa del Rey al vencer a la Segoviana, aunque no fue hasta la prórroga cuando consiguió adelantarse en el marcador y firmar su pase gracias al acierto de Ángel Rodríguez.



Pensando en el partido de liga del próximo sábado ante el Atlético de Madrid, Luis García dispuso un once con muchos jugadores no habituales, pero en el que la presencia de Fer Niño y Abdón Prats ofrecía, en principio, buenas soluciones ofensivas.



Pero la realidad fue bien distinta para el Mallorca, porque en muy pocas ocasiones durante la primera parte el balón pudo llegar en buenas condiciones a los delanteros mallorquinistas.



Es más, el equipo visitante se pasó muchos minutos cediendo la posesión del balón a una Gimnástica Segoviana que lo manejó con criterio, aunque sin profundidad.



Superado el ecuador de la primera mitad dio un paso adelante el conjunto bermellón, con Battaglia y Abdón Prats gozando de dos buenas ocasiones para hacer el 0-1 poco antes de que llegara el gran susto para el Mallorca, puesto que en un balón filtrado por el local Manu hacia Alexander Szymanowski, este fue derribado de manera clara por el portero Greif, poniéndoselo fácil a Arberola Rojas para que este señalara el punto de penalti.



Szymanowski fue el encargado de lanzar desde los once metros, pero su 'Panenka' fue leído a la perfección por Greif, que detuvo su lanzamiento. El propio Szyma no llegó por poco a un centro desde la banda derecha, cerrándose con el 0-0 una primera parte en la que el Mallorca no fue mejor que un conjunto de Segunda RFEF.



Mejoró sus prestaciones el equipo visitante en los primeros minutos de la reanudación, y Gayá tuvo en su cabeza el gol, pero su remate se marchó alto.



La ocasión del Mallorca se convirtió en un espejismo de lo que fue la segunda mitad, aunque la entrada de Mboula, Ángel y Dani Rodríguez dotó de más posesión a los de Luis García. En la oportunidad más clara para sentenciar la eliminatoria, Mboula se encontró con el portero Lombo.



De nuevo la Segoviana dispuso de las ocasiones más claras en la recta final del partido, con un remate de Nogueira que se marchó fuera por poco, y un cabezazo de Rafa Llorente que se estrelló en el larguero, cerrándose el tiempo reglamentario con el 0-0 en el marcador.



Tuvo que ser Ángel Rodríguez quien, en el cuarto minuto de la prórroga, aprovechara un perfecto envío de Ruiz de Galarreta para marcar el 0-1. Poco después, un enganchón entre Nogueira y el propio Ruiz de Galarreta acabó con los dos jugadores en los vestuarios antes de tiempo y Ángel, en la última jugada de la primera parte de la prórroga, sentenció el partido con el segundo gol.



- Ficha técnica:



0 GIMNÁSTICA SEGOVIANA: Lombo, Adrián, Javi Marcos, Mansour (Rui, m.75), Rahim, Manu, Cidoncha (Nogueira, m.75), De la Mata, Szymanowski (Rafa Llorente, m.62), Nanclares (Conde, m.101) y Adeva (Borao, m.81).



2 REAL MALLORCA: Greif, Sastre, Sedlar, Gayá, Oliván, Battaglia, Febas, Sánchez (Dani Rodríguez, m.61), Llabrés (Mboula, m.61), Fer Niño (Kang In Lee, m.91) y Abdón Prats (Ángel, m.61).



GOLES: 0-1 (m.94) Ángel; 0-2 (m.108) Ángel.



ÁRBITRO: Arberola Rojas, asistido en las bandas por Sobrino y Hernández. Mostró tarjetas amarillas a Szymanowski, Rahim, De la Mata y Javi Marcos por los locales, y a Ángel por los visitantes. Expulsó por roja directa a Nogueira (m.94) y a Ruiz de Galarreta (m.94).



INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la primera ronda de la Copa del Rey de fútbol, disputado en el campo de La Albuera, con la presencia de 1.900 espectadores.