Jémez: "No voy a permitir que invirtamos como el octavo y queramos ascender"

Jémez: "No voy a permitir que invirtamos como el octavo y queramos ascender"

Madrid, 17 may (EFE).- Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este viernes que el delantero Raúl de Tomás, cedido por el Real Madrid, está "fuera del alcance" económico y deportivo de su equipo para seguir la próxima temporada, para la que no va a permitir invertir como el octavo o noveno y querer ascender.



Raúl de Tomás ha sido el futbolista más determinante del Rayo Vallecano esta temporada, en la que ha marcado catorce goles en su debut en Primera.



"Si yo viese que hay una posibilidad estaríamos dando la lata, pero entiendo que está fuera de nuestro alcance. Si la hay, lucharemos a muerte, pero va a tener muchos equipos de Primera y tendrá en mente el Real Madrid. Hay que darle las gracias y decirle que tendrá siempre las puertas abiertas, porque no es fácil encontrar un delantero como él", dijo Jémez.



Con el descenso consumado hace dos jornadas, Paco Jémez ya ha comenzado a perfilar la próxima temporada en Segunda junto al director deportivo, David Cobeño.



"Si el objetivo real del club es ascender tendrá que estar a la altura de los mejores en todos los aspectos. Hay que dejar claro que el objetivo tiene que ir de la mano de la inversión y si no es así hay que ser valientes y decírselo a la gente. No podemos ir siempre por debajo y prometer cosas que cuestan un mundo. No es cuestión de qué queremos sino de cuánto estamos dispuestos a poner para conseguir ese objetivo", señaló.



"Tenemos claro quién queremos que siga y quién no. Hay posiciones en las que habrá que reforzarse y eso está hablado. Hay un boceto en el que estamos todos de acuerdo. Lo importante es hacer todo de la mano y saber con qué recursos contamos para poder ir a por un tipo de jugador o a por otro", confesó.



Uno de los jugadores por el que han mostrado interés varios equipos es el lateral izquierdo Alex Moreno.



"Ya he hablado con el presidente y sabe lo que tiene que hacer con Alex. Si tiene que salir no lo vamos a vender a cualquier precio. Si sale, ese dinero se reinvertiría en traer más jugadores para dar ese salto de calidad. Habría que verlo y decidirlo", apuntó Jémez, que subrayó la importancia de invertir dinero en una plantilla de calidad.



"No voy a permitir que invirtamos como el octavo o el décimo y querer ascender. Hay que ser consecuentes. El objetivo debe estar acorde con la inversión. Tenemos que ser cabeza de león en todo, a la afición no se le puede engañar", manifestó.



"Tenemos un montón de jugadores para traer, pero no sabemos si los podemos pagar o no. Si queremos unos zapatos hay que saber si nos podemos permitir un Chanel o uno de baratillo. Hay que trabajar cuanto antes porque el tiempo es importante", señaló.



Por último, Jémez reconoció que, a diferencia de lo que pasó con el descenso de 2016, no se va a tratar de retener a todos los jugadores.



"Cada plantilla es un mundo. Aquí hay jugadores que se van a quedar y otros que no quiero en Segunda. Sé lo que es esta categoría también. No todo el mundo tiene la cabeza para una categoría larga y complicada. Sería un error mantener a toda la plantilla, igual que desprendernos de toda. Por eso hemos hecho un boceto y hay unos cuantos con los que buscaremos lo mejor para ellos y para nosotros. Hay que sentarse con ellos y decirles cuál es su situación", concluyó.