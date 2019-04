Zidane: "Yo no mando ni en mi casa"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, bromeó sobre la confección de su próxima plantilla, con los fichajes que negocia el club y la salida de jugadores, al afirmar que no manda ni en su casa pero reconocer que todos los pasos se darán "juntos".



"No tengo poder ni nada, lo importante para nosotros es hacer las cosas juntos. Hay una institución, un presidente, gente importante que manda aquí y luego un entrenador, que soy yo. Queremos hacer cosas y las vamos a intentar siempre juntos. Yo no mando ni en mi casa", bromeó.



Sí dejó claro Zidane que nada de lo que está viviendo desde su regreso al Real Madrid va a cambiar sus decisiones sobre los jugadores que se tienen que marchar del club. "Tengo claro lo que quiero hacer y los perfiles de jugadores están claros para el próximo año. Estamos en ello, faltan cuatro partidos y lo vamos a ver al final".



Después de que Neymar afirmase que le gustaría jugar junto a Eden Hazard, el técnico francés aseguró que "el Real Madrid cumple los sueños de muchos jugadores" porque "es un club importante donde muchos quieren jugar algún día", aunque no dio pistas sobre si los dos futbolistas estarán en su próximo proyecto: "veremos lo que va a pasar".



Lo que tiene claro Zizou es que Neymar y Hazard podrían jugar juntos. "Todos los buenos son compatibles, siempre. A mi me decían que no era compatible con Djorkaeff, vaya tontería macho", aseguró antes de confesar que "la idea" es reforzar la delantera y la "intención" del club "es tener más fuerza en ataque".



Se muestra hermético el técnico madridista cuando es preguntado por la posible salida de Gareth Bale, con el que mide las palabras y las piensa antes de responder cuando es preguntado por la figura del galés.



"Se le ve contento. Juega y no juega, es un jugador que ha tenido minutos conmigo y al final de temporada se verá lo que va a hacer pero yo no soy quien para decirle ahora lo que tiene que hacer Gareth. Es un jugador de la plantilla que ha jugado y seguramente lo va a hacer antes de final de temporada", dijo.



Llegará el momento en el que Zidane comunicará a los jugadores que no cuenta con ellos para el próximo curso y el técnico reflexionó sobre la respuesta que pueden tener futbolistas que tienen contrato.



"Se pueden quedar pero la intención de todos es jugar al fútbol. Si soy jugador y me preguntas si quiero jugar más en otro equipo, sí lo quiero. Luego hay jugadores que van a jugar menos, es la realidad del fútbol con 23, pero es mejor irse a jugar si no tienes sitio", opinó.



Entre los posibles regresos está el caso de Raúl de Tomás, ausente en el partido ante el Rayo por una cláusula impuesta de la que no opina Zidane. "Son cosas entre los clubes y no puedo decir nada porque no estoy al mando. Es un acuerdo que hay que respetar entre el Rayo y el Real Madrid".



Su situación en unos meses está por decidir. "No sé que pasará. Es un jugador que tuve en el Castilla y talento no le falta. A lo mejor le faltaba estar con un equipo de Primera y lo está haciendo muy bien, marcando mucho y es un jugador que se asocia muy bien con los demás, sabe jugar. Me alegro con él porque tuve buen trato cuando estuvimos juntos".



Sobre su próximo rival, un Rayo "que se juega mucho", destacó Zidane su espíritu de lucha. "Se juega el descenso y sabemos la motivación que tendrá. Es un equipo que no se rinde nunca".