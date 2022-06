Las decisiones que ayudan a Dani Ceballos en su tiempo de reflexión

El Real Madrid ha llegado a un principio de acuerdo con el AS Monaco para cerrar el fichaje de Aurélien Tchouameni

Después de recibir una respuesta negativa de Kylian Mbappé, su gran y prioritario objetivo en este mercado de fichajes, el Real Madrid ha reorientado su plan deportivo y se ha centrado en reforzar todas las demarcaciones para tener la mayor profundidad y alternativas posibles para que en el momento que haya un intercambio de piezas o sustitución el potencial del equipo no se resienta nada. El primer movimiento que ha hecho la dirección deportiva del Real Madrid no ha sido otro que el de fichar a Aurélien Tchouameni, centrocampista del AS Monaco. Una incorporación que puede ayudar de forma inmediata a que Dani Ceballos, quien está en un periodo de reflexión para saber si se queda o no en el conjunto blanco o si decide comenzar un nuevo reto en su carrera deportiva, tome una decisión con respecto a su futuro, siendo el recalar en el Real Betis Balompié su prioridad.



El Real Madrid ha llegado a un principio de acuerdo para cerrar el fichaje de Aurélien Tchouameni, futbolista del AS Monaco, por unos 80 millones de euros. Según asegura The Athletic, prestigioso medio de comunicación deportivo de Inglaterra, sólo falta que se arregle toda la documentación y se solucione el proceso burocrático para oficializar una operación que aún tiene que aclarar si con los bonus la cifra final alcanzará los 100 'kilos', números que no ha podido evitar el cuadro blanco por la intromisión de Paris Saint-Germain y Liverpool.



Este movimiento puede aclararle las ideas a Dani Ceballos, quien ahora mismo pasa a convertirse en el séptimo centrocampista dentro de la rotación del equipo que entrena Carlo Ancelotti. Ayer mismo filtraba el Real Madrid una lista de descartes en la que no figuraba el de Utrera, quien ahora recibe un mensaje contradictorio con este fichaje, el cual se une a otros movimientos, como las renovaciones de Luka Modric o Toni Kroos, que dejan claro que las oportunidades de jugar que pueda tener Dani Ceballos en el Real Madrid serán escasas.



Casemiro tiene contrato hasta 2025, Fede Valverde y Camavinga hasta 2027, Luka Modric está a punto de renovar por un año, Toni Kroos desea quedarse y negocia una extensión por dos cursos más y ahora Tchouameni firmará una vinculación laboral a largo plazo.





Aurelién Tchouaméni to Real Madrid, here we go! Talks were at final stages yesterday night between Real and Monaco, it's now fully agreed after final meeting for €80m plus add-ons to €100m. ???? #RealMadrid



Tchouaméni only wanted Real with contract until 2027 already agreed. pic.twitter.com/rCBPeEWY3r — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2022

