Dani Ceballos: seguir el cuento o fin de la historia interminable y el dardo a Cristóbal Soria

El centrocampista del Real Madrid, que es objeto de deseo del Betis, tendrá una reunión con su club en los próximos días

El Real Madrid se proclamó ayer campeón de Europa después de ganarle al Liverpool por 0-1 en la final de UEFA Champions League. En ese importante duelo participó Dani Ceballos, quien saltó al terreno de juego por Luka Modric a falta de un minuto para que se llegara al descuento final. Parece poco tiempo, pero le dio tiempo al de Utrera de tener un mano a mano para marcar un gol que no supo resolver. No se tuvo que acordar de ese error ni el Real Madrid ni el propio Dani Ceballos, que ahora tiene que tomar una de las decisiones más importantes de su carrera deportiva: seguir con el cuento madridista o poner fin a la historia interminable sobre su regreso al Real Betis, el cual está muy atento a una resolución que no se debe demorar en demasía.

A sus 25 años, cumple 26 el 7 de julio, Dani Ceballos termina contrato con el Real Madrid en junio de 2023. Esta situación obliga al canterano del Real Betis a sentarse con su actual club para ver qué es lo mejor para su futuro futbolístico. Si continuar en la escuadra blanca, con una posible extensión de contrato, o marcharse debido a que este será el último mercado de fichajes en el que el Real Madrid tendrá la posibilidad de obtener beneficio económico. Dani Ceballos tendrá que evaluar qué es lo mejor para él y decidir en consecuencia, pero los números y las cifras que ha tenido como futbolista del Real Madrid pueden aclararle cómo puede seguir siendo su cuento como merengue.

Dani Ceballos: su futuro y sus minutos como jugador del Real Madrid y el Arsenal

Dani Ceballos llegó al Real Madrid, procedente del Real Betis Balompié, en verano de 2017 a cambio de unos 16,5 millones de euros. Un 'kilo' de lo que marcaba su cláusula de rescisión. Desde entonces han transcurrido cinco temporadas, en las que en tres ha estado en el Real Madrid y dos las ha pasado en el Arsenal, en calidad de cedido.

En el Real Madrid ha jugado 74 partidos, 3.160 minutos con 5 goles y 3 asistencias, en las tres campañas, sólo destacando en la 2018/2019 donde llegó a los 1.900'. En las otras dos, incluido esta, tuvo un papel residual. Por su parte, en el Arsenal le fue mejor, puesto que acumuló más de 2.000 minutos en cada uno de los dos cursos futbolísticos en los que estuvo en la Premier League. Lo de que no jugó en Inglaterra es una leyenda urbana.

A pesar de esto, de sus minutos no depende su permanencia en el Real Madrid. Más bien todo está condicionado a los movimientos de mercado de su actual equipo. El Real Madrid quiere fichar a Aurélien Tchouameni, futbolista del AS Monaco, y de llegar condenaría a Dani Ceballos a ser el séptimo centrocampista en la rotación por detrás de Casemiro, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde y el citado Tchouameni. Así que ahora la decisión está en sus manos.

Dani Ceballos y su posible fichaje por el Real Betis

Se lleva meses informando de que Dani Ceballos y el Real Betis Balompié están trabajando en volver a unir sus caminos. La sintonía entre el club bético y el futbolista de Utrera es total. Los guiños del centrocampista y los que le ha hecho la directiva verdiblanca, especialmente Ángel Haro y Antonio Cordón, están ahí, pero al contrario de lo que especulan fuentes de dudosa credibilidad aún no hay acuerdo para que se consume su incorporación. Todo sigue pendiente de esa reunión entre Real Madrid y Dani Ceballos en la que se decidirá todo y con la que se pondrá fin a una historia interminable.

Dani Ceballos ya estuvo a punto de regresar el verano pasado al Real Betis, pero la situación económica bética no lo permitió. Ahora se volverá a intentar sabiendo que, si Ceballos decide dejar el Real Madrid, su prioridad es el Real Betis Balompié.

Dani Ceballos, la final de la UEFA Champions League, Vinícius Junior y el dardo envenenado a Cristóbal Soria

Al margen de decidir su futuro deportivo, Dani Ceballos fue partícipe ayer del título del Real Madrid. El de Utrera se mostró eufórico tras ganar la UEFA Champions League aunque también reflexionó, dándole tiempo a acordarse de los malos momentos, en especial de la lesión que tuvo en los Juegos Olímpicos que estuvo a punto de dejarlo sin carrera futbolística. "El míster que te lo reconozca es señal de que has hecho algo bien. Cuando he estado disponible el míster ha contado conmigo. Es momento de irse a descansar y disfrutar porque venía de una lesión que casi dejo de jugar al fútbol. Hubo un momento en el que el tobillo no respondía. Me hice un tratamiento más agresivo en Barcelona y ya respondía. Muy contento por volver a jugar, ya no tengo nada", declaró.

También le dio tiempo a Dani Ceballos a avivar la rivalidad Real Betis - Sevilla FC acordándose de Cristóbal Soria, tertuliano de El Chiringuito y que siempre se ha burlado de Vinícius Junior, quien ayer marcó el gol de la victoria en la final de la UEFA Champions League. "Tito Cristóbal Soria, tenemos algo que enseñarte", le lanzó un dardo envenenado al que fuera delegado sevillista en una fotografía en la que Dani Ceballos aparecía con Vinícius Junior y el trofeo de la UEFA Champions League.