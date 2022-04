El futbolista que cree que "podría haber sido titular" en la Real de Imanol y que ahora se ha hecho un hueco en el Athletic de Marcelino

"Me sorprendió que la Real no contara conmigo, sabiendo que Xabi Alonso estaba conmigo a muerte", asegura

Pese a ser uno de los jugadores menos utilizados de la plantilla del Athletic Club, el donostiarra Álex Petxarroman se va haciendo hueco poco a poco en los planes de Marcelino García Toral. Hasta la fecha, 16 participaciones entre LaLiga y Copa, habiendo jugado en las últimas cinco jornadas del campeonato doméstico.

El secreto de su cambio de rol en los planes de Marcelino es su empeño y su polivalencia, habiendo sabido indistintamente al lateral derecho y al centro del campo. Una mayor presencia sobre el verde que no hace más que confirmar que acertó en su idea de cambiar la Real Sociedad por el Athletic Club, convirtiéndose el pasado verano en la única incorporación de los 'Leones' para el presente curso.

Imanol no contaba con él para el primer equipo de la Real, y Petxarroman no se lo pensó, como él mismo reconoce: "Me sorprendió que la Real no contara conmigo sabiendo que Xabi (Alonso) estaba conmigo a muerte. Cada entrenador tiene sus gustos. Imanol igual creía que no estaba capacitado para jugar en el primer equipo, no quiero pensar más allá".

Y es que Petxarroman no coincide con la visión del técnico de la Real Sociedad, Imanol Alguacil: "Yo sí creo que podría jugar de titular en la Real. Sé la gente que hay, les conozco, he entrenado mucho con ellos y yo me he visto a buen nivel. Pero bueno, tampoco depende de mí mismo. Ahora solo pienso en que me quedan dos años en el Athletic, que estoy muy contento".

Zaldua, Gorosabel, Elustondo, Álex Sola... Eran algunos de sus rivales por la titularidad en la Real, por lo que se acabó decantando por un Athletic que le concedió la oportunidad de participar en Primera. En San Sebastián, sin embargo, sólo le ofrecían capitanear al 'Sanse' en Segunda. "Vine aquí a trabajar y a hacerme un hueco. Le tengo que agradecer la confianza que ha depositado en mí. Me ha dado la oportunidad de jugar en Primera. Ojalá pueda estar muchos años, sería una noticia fantástica para mí, mi familia y todo el mundo", dice en una entrevista para Onda Vasca.

El futuro de Marcelino en el banquillo del Athletic Club

Preguntado por el futuro de Marcelino, quien ya ha indicado que no renovará hasta que se lleven a cabo las elecciones y conozca la opinión de la nueva junta directiva, dijo: "Soy uno más de los que quiere que siga, espero que continúe aquí". Y es que al de Añorga no le ha ido nada mal con el asturiano en el banquillo.