El Huesca valora el fichaje de Javi Varas

El ex sevillista Javi Varas. UESyndication

Sin equipo desde el verano pasado, cuando rescindió con el Granada, Javi Varas se encuentra en la órbita del Huesca, que busca un guardameta que compita con Santamaría y Jovanovic tras la salida de Werner en el pasado mercado invernal al Málaga.

El de Pino Montano, a sus 36 años, aún no había decidido si colgar los guantes o no, y ahora se le podría presentar esta oportunidad para continuar su carrera.

El director deportivo del club oscense, Emilio Vega, no escondió el interés por el otrora canterano del Sevilla FC en Cope: "La situación del portero se ha dilatado más de la cuenta. No ha sido fácil que Werner encontrara equipo. Puede que haya una opción buena en el mercado en paro. Javi Varas es una opción, pero no es la única".