El plan de Pacheta para meterle mano al Almería, líder de Segunda

El entrenador del Real Valladolid, José Rojo 'Pacheta' tiene claro que lo que puede "hacer diferencial" a su equipo "es el ataque" y por ello seguirá apostando por "un juego alegre y atrevido", ya que cuenta con "tres nueves claros más la incorporación de Óscar Plano" que hay que aprovechar.

"Esto implicará que se puedan hacer concesiones, pero nosotros vamos a ser fieles a nuestro estilo de juego, a lo que entrenamos y a lo que nos está trayendo aquí, con esa constancia, intensidad y concentración que se puede seguir mejorando, porque aún no hemos visto al mejor Valladolid", ha explicado en rueda de prensa.

Este sábado, el conjunto blanquivioleta afronta "un bonito encuentro", según el técnico burgalés, ante el líder de Segunda "un rival que cuenta con muchos registros, que está muy preparado para esta categoría, lo que le hace muy peligroso, porque lleva ya años jugando con un grupo de jugadores muy potentes".

"Su principal virtud es la velocidad, con gente como Sadiq, Ramazani, Portillo, Sousa o Lazo, que es desequilibrante. Cuenta con diez jugadores con gol, por lo que no se puede estar pendiente solo de uno. El que sea capaz de imponerse en las transiciones y controlar el partido, ganará", ha analizado.

Además, tal y como ha valorado, "Almería lleva seis partidos seguidos ganados y tiene 37 puntos, lo cual es una barbaridad y hay que felicitarles por ello", pero considera que el Real Valladolid "va a estar a la altura" y saldrá a "desplegar todas las armas para minimizar sus virtudes".

De cara a este importante compromiso "que no decisivo, porque pensar eso, en noviembre, sería un error", el entrenador blanquivioleta contará con la seria duda de Rubén Alcaraz, quien sufre molestias en el aductor, mientras que Janko también arrastra problemas.

En el caso de Fede San Emeterio "no está descartado", como no lo están los jugadores internacionales -salvo la mencionada excepción de Janko- que han participado con sus selecciones y, por tanto, se espera que tanto Weissman, como Gonzalo Plata -que llegará este jueves a Valladolid- como El Yamiq, estén a su disposición.

"Confío de lleno en los que van a salir ante Almería y, si se da un choque de ida y vuelta, se verá, en ese toma y daca, quién es mejor", ha añadido "Pacheta", quien ha reconocido que tiene "un lío" respecto al once titular que saltará al césped del estadio de los Juegos Meditérraneos.

Al respecto ha precisado que está "encantado" con todos sus jugadores "porque el que hace bueno al que juega es el que no lo hace" y, puesto que todos van contando con minutos, "cuando salen, se ganan un sitio y complican la vida al míster, que es que tiene que decidir entre toda una plantilla que está conectada".

Además es consciente de que "el poder está en el grupo" y, en este caso, está formado por "buenos futbolistas" que van a disfrutar también de la Copa del Rey, una competición "ilusionante" que van a afrontar, como el resto, "como si fuera el último partido y con el objetivo de llegar lo más lejos posible".

"Compitiendo es cuando el equipo se fortalece y yo no voy a ir a pasearme a ningún sitio porque en el Real Valladolid no hay titulares y suplentes, sino jugadores de un momento o de otro, y todos van a tener sus opciones, incluido Masip, al que considero titular, juegue o no", ha concluido.