Todas las miradas puestas en el regreso de Sadiq

La crisis que está atravesando el Almería en este mes de enero está causando estragos en el equipo indálico. Los almerienses han perdido toda la ventaja que tenían sobre sus más directos perseguidores y, tras la derrota en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo frente al Eibar este lunes, también han perdido la condición de líderes.

Un bache que ha sido provocado por numerosas causas ajenas a lo puramente deportivo: plaga de bajas por lesiones en posiciones clave, un brote de covid en la plantilla tras el regreso del parón navideño y la importante baja de Sadiq Umar que acudió a la llamada de su selección para disputar la Copa de África con Nigeria.

Aunque ya Rubi pueda contar con prácticamente la totalidad de la plantilla, la huella física tanto psicológica que dejó el covid en Almería aún es latente. El equipo todavía no ha conseguido carburar y ofrecer la versión que encandiló a todo el mundo a finales del año pasado, completando una primera vuelta de absoluto récord.

Pero la baja más sensible era la de Sadiq Umar. El delantero estrella del Almería se ha perdido los cinco partidos que ha disputado hasta ahora el conjunto indálico en este mes de enero. La eliminación por sorpresa de Nigeria a manos de Túnez en los octavos de final de la Copa de África ha supuesto la primera buena noticia para los rojiblancos durante un mes negro.

Y es que no es para menos, porque las previsiones no auguraban un pronto regreso de Sadiq. Nigeria había sido el único equipo capaz de vencer en los tres partidos de la fase de grupos del máximo torneo continental africano. La selección nigeriana se postulaba así como una de las grandes favoritas para alzarse con el trofeo. Eso hubiera significado que Sadiq no habría regresado a Almería hasta mediados de febrero.

Gracias a la eliminación de Nigeria de la Copa de África, donde Sadiq Umar tuvo un papel de secundario, el Almería podrá contar con los servicios de su máxima estrella para el siguiente encuentro liguero frente al Real Oviedo. De esta manera, Rubi alineará por primera vez a un delantero centro nato desde el parón navideño.

Las previsiones para el regreso de Sadiq, tal y como reconoció en la rueda de prensa posterior a la derrota frente al Eibar el técnico catalán, son para el jueves de esta misma semana. El club indálico está realizando todas las gestiones necesarias a toda máquina para intentar contar con Sadiq antes de ese día para una óptima preparación de la visita al Carlos Tartiere.